Oude diesel, brom- en snorfiets omruilen voor geld kan nog tot december

De subsidieregeling voor het omruilen van je dieselvoertuig, brom- en snorfiets wordt verlengd tot 1 december dit jaar. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Voor het inruilen van je brom- of snorfiets krijg je 400 euro. Inwoners met een Ooievaarspas krijgen zelfs 750 euro. Wie zijn dieselauto inlevert krijgt 1000 euro. 'Al duizenden vervuilende vehikels zijn de afgelopen tijd ingeleverd voor de sloop', zegt milieuwethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

Daarom besloot het college van B&W de subsidieregeling te verlengen tot december. ‘Dit is een goede mogelijkheid voor inwoners van Den Haag om de overstap naar een (elektrische) fiets of een abonnement op het openbaar vervoer deels te financieren door het inruilen van hun oude dieselauto of hun brom- of snorfiets met een verbrandingsmotor. Een win-win situatie voor de luchtkwaliteit in de stad en de portemonnee van de inleveraars', zegt de wethouder.