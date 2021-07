Tong Tong Fair afgelast en verplaatst naar 2022

De Tong Tong Fair gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. ‘We hadden zo gehoopt jullie allemaal weer terug te zien in september, maar door de huidige coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de 62ste Tong Tong Fair uit te stellen tot 2022.’ Het festival zou worden gehouden van 2 tot en met 12 september.

Met de nieuwe coronamaatregelen die gelden tot 13 augustus durft de organisatie het niet aan om de Tong Tong Fair door te laten gaan in september. 'Wij kunnen niet wachten op meer zekerheid. Ook onze standhouders hebben meer tijd nodig om zich goed voor te bereiden', laat de organisatie weten op Instagram.

'Zoveel artiesten verheugden zich erop voor het Pasarpubliek op te treden, en wij verheugden ons erop ze weer te horen en te zien. Zo jammer! Ook waren wij al ver gevorderd met onze tentoonstellingen.'

Teleurgesteld

Voor de organisatie is het ontzettend teleurstellend: 'Ja, ook wij zijn heel teleurgesteld. In persoonlijke contacten hebben wij van zóveel bezoekers gehoord hoe zeer ze zich verheugden op de nieuwe Tong Tong. We hopen dat jullie het goede gevoel kunnen vasthouden tot we elkaar wel weer zien.'

Bezoekers die hun kaartje van 2020 hadden bewaard voor dit jaar krijgen binnenkort bericht over de nieuwe situatie, laat de Tong Tong Fair weten.