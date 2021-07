Zes Haagse lifeguards in Limburg om te helpen bij overstromingen

Zes Haagse lifeguards zijn vannacht naar Limburg vertrokken om te helpen bij de overstromingen. ‘Ze zijn vannacht om één uur gealarmeerd en waren er om zes uur’, vertelt Maurits Heukensfeldt Jansen van de Haagse Reddingsbrigade.

In Limburg heet het de afgelopen dagen zo veel geregeld dat rivieren zijn overstroomd. Zo kolkt in Valkenburg het water door de straten als een wilde rivier. Mensen zijn geëvacueerd en op sommige plekken is de stroom uitgevallen.

De mensen van de reddingsbrigade hebben een boot en een auto bij zich. Ze zijn in Limburg om de hulpdiensten te ondersteunen en te helpen evacueren. Het team staat altijd stand by voor dit soort situaties. 'Maar het is vrij uniek dat ze worden ingezet.'

De zes zijn een onderdeel van de Nationale Reddingsvloot waar verschillende Veiligheidsregio's bij horen. 'Normaal zijn het lifeguards die op het strand actief zijn. Dit zogeheten RIB-team traint het hele jaar door voor dit soort noodsituaties.' Het is de eerste keer sinds de oprichting in 2018 dat dit team in actie komt.