‘Zorg voor voldoende inpandige parkeerplekken bij nieuwbouw’

D66, CDA en ChristenUnie/SGP willen dat het stadsbestuur er voortaan voor zorgt dat er bij nieuwe woningen voldoende parkeerplekken komen. Dat moet in overleg met woningcorporaties en projectontwikkelaars geregeld worden. De partijen dienen daar vandaag een motie voor in. Ze pleiten ‘voldoende, voor de betreffende doelgroep passende, betaalbare inpandige parkeerplekken’ voor zowel huur- als koopwoningen wanneer parkeren op straat niet mogelijk is.

De oproep volgt nadat onlangs bleek dat bewoners van nieuwbouwcomplex De Schoone Ley in Leyenburg geen plek hebben kunnen krijgen voor hun auto. ‘Mijn huisbaas heeft geen parkeerplaats gekocht, dus bij het huurcontract zit geen parkeerplek’, vertelde Dennis aan Den Haag FM. Op straat parkeren is geen optie, vanwege de ondergrondse garage hebben de bewoners geen recht op een parkeervergunning op straat.

D66-wethouder Robert van Asten liet weten niks te kunnen doen voor de bewoners van De Schoone Ley. ‘Het was altijd al duidelijk dat hier niet op straat geparkeerd kon worden. Op het moment dat een makelaar dat niet verteld heeft, dan moeten ze die makelaar aan het poortje trekken: Vriend, waarom heb je dat niet gezegd?’, zei Van Asten in een commissievergadering.

Abonnement voor commerciële garage

Bewoners kunnen wel een abonnement nemen voor de commerciële garage. Dat kost 103,31 euro, exclusief btw, per maand. Andere parkeerabonnementen voor de garage kosten tussen de 300 en 400 euro per maand. Ter vergelijking: wanneer een parkeerplek via Arcade is geregeld betaalt men 55 euro per maand.

Bij het HagaZiekenhuis zijn 416 nieuwe appartementen gebouwd, het Haagsch Kwartier. Onder het complex ligt een bewonersparkeergarage. Daar is plek voor 242 auto’s. Daarnaast is er ook een publieke parkeergarage, voor personeel en bezoekers van het HagaZiekenhuis, ook bewoners kunnen daar gebruik van maken.

