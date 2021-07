Coronamaatregelen in HagaZiekenhuis en HMC weer strenger

Vanwege het toenemende aantal besmettingen hebben zowel het HagaZiekenhuis als HMC weer extra coronaregels ingevoerd. Zo moeten bezoekers in het HMC weer een mondkapje op en heeft het HagaZiekenhuis weer een screening bij de hoofdingang.

HagaZiekenhuis

In het HagaZiekenhuis zijn de screeningmedewerkers terug bij de hoofdingang. Zij stellen vragen over je gezondheid en je bezoek, zoals heb je een afspraak, heb je coronaklachten en ben je in het buitenland geweest?

Wie naar het ziekenhuis moet mag maximaal één begeleider meenemen. Het is niet verplicht een mondkapje te dragen. Het personeel van het ziekenhuis draagt wel een mondkapje. Daarnaast geldt de anderhalve meterregel nog steeds en wordt gevraagd thuis te blijven bij klachten.

HMC

In de ziekenhuis van HMC is het wel weer verplicht om een mondkapje te dragen vanaf zaterdag 17 juli, ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Bezoekers van het ziekenhuis mogen één begeleider meenemen, maar alleen als het echt nodig is, schrijft het ziekenhuis. Patiënten die in het ziekenhuis liggen mogen één bezoeker per dag ontvangen.