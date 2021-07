Poller Escamplaan blijft voorlopig staan, pas na de zomer duidelijkheid over de beste oplossing

Voorlopig blijft de poller op de Escamplaan nog gewoon staan. Wethouder Robert van Asten (D66) verwacht in het najaar antwoord te hebben op de vraag hoe de verkeerssituatie daar beter kan, meldt mediapartner Omroep West. Sinds begin juni knalden er 24 automobilisten op de poller naast het HagaZiekenhuis.

De wethouder laat op dit moment onderzoeken hoe de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker kan worden en of bijvoorbeeld het beboeten van overtreders via cameratoezicht een verbetering is. Inmiddels staan er extra borden om het verkeer te waarschuwen. Nadat een oudere man bijna drie weken geleden een van de pollers uit het wegdek reed , is er geen automobilist meer tegenaan gebotst.

De meeste politieke partijen wijten de vele aanrijdingen aan de onduidelijke verkeerssituatie. 'Het kan niet aan de poller liggen, wel aan de inrichting. Theoretisch klopt die misschien wel, maar in de praktijk niet', zei Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij eerder in een debat.

Motie voor camera's

Maar Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat het college veel meer vaart maakt en zo snel mogelijk camera's plaatst, in plaats van pollers. De partij diende hier donderdag een motie over in tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Camera's voorkomen dat er schade ontstaat aan auto's, zo redeneert de partij en de doorgangsroute voor ambulances die naar de spoedeisende hulp van het Haga Ziekenhuis moeten, blijft vrij.

D66-raadslid Marieke van Doorn is geen voorstander van camera's. 'Ik vrees dat met camera's meer auto's dan de bedoeling is over dat deel van de Escamplaan rijden', zei Van Doorn. 'Dan ontstaat er weer extra drukte, kunnen er files ontstaan en komen de hulpdiensten in de knel.' Maar volgens Jelle Meinsz van Hart voor Den Haag zal dat niet gebeuren. 'Je mag daar niet rijden en als je het wel doet krijg je een bekeuring', zei hij. 'Dan ben je wel gewaarschuwd', schrijft Omroep West .

Onderzoek

Wethouder Van Asten wil nog niet vooruit lopen op de vraag of er wel of geen camera's geplaatst moeten worden. 'We zijn druk bezig met onderzoek en bekijken hoe we de omgeving veiliger kunnen maken', zei hij. 'We bekijken ook of camera's mogelijk beter werken dan pollers.'

Een motie van D66 om dit najaar duidelijkheid te geven over de uitkomsten van het onderzoek en de te nemen verkeersmaatregelen werd in meerderheid aangenomen. Alleen Hart voor Den Haag en de Partij voor de Dieren stemden tegen. De motie van Hart voor Den Haag om zo snel mogelijk camera's te plaatsen kreeg onvoldoende steun.

