Stop het wildplassen en -poepen en vijf andere bewonersplannen voor de Stationsbuurt

Zes initiatieven van bewoners in de Stationsbuurt krijgen 30.000 euro van de gemeente om hun buurt schoner en groener te maken. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. In totaal stuurden buurtbewoners 45 plannen in.

Dit zijn de winnende plannen:

Als Orac’s moeten, kunnen plantenbakken ook: planten om het saai plein op de hoek van Zieken en Groenewegje op te fleuren.

€ 5.000 – 260 stemmen

Groene route van station Holland Spoor naar het centrum: € 5.000- 254 stemmen

Stop het wildplassen en -poepen: Het kleine pleintje en de tunnels in de Bocht van Guinea lijken wel een openbaar openlucht toilet voor mens en dier. Dit kan zo niet langer!

€ 5.000 – 220 stemmen

Groene oase: Het aanleggen van meer parken met groen en water, en van stadsoases met meer mogelijkheden voor moestuinieren.

€ 5.000 – 211 stemmen

€ 5.000 – 211 stemmen

Groenste straat van de Stationsbuurt, Oranjelaan: € 5.000 – 180 stemmen

Groene loper naar Huijgenspark: een rustige groene wandelroute naar en vanaf het Huijgenspark, door de Bocht van Guinee, met vogel-vriendelijke beplanting.

€ 2.500 – 177 stemmen

Regenboogzebra

Ook was er een plan ingediend voor een regenboogzebrapad. Maar vanwege de verkeersveiligheid kan dat volgens de gemeente niet. Aangezien het plan veel stemmen kreeg kijkt de gemeente of het op een andere manier of voor een ander budget toch mogelijk is.

45 plannen ingediend

In totaal zijn er 45 plannen ingediend door bewoners. Na een haalbaarheidstoets bleven er dertien haalbare plannen over. Ook mochten bewoners stemmen over de ideeën voor hun wijk . In totaal hebben 570 mensen 2.163 stemmen uitgebracht.

Overige plannen waren volgens de gemeente om verschillende redenen niet uitvoerbaar of hadden onvoldoende 'likes'.