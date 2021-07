Vuurwapens en 287 flessen lachgas ontdekt bij grote controle in Zuidwest

Vuurwapens, honderden flessen lachgas, geen geldig rijbewijs of identiteitskaart en een openstaande gevangenisstraf. Onder andere de politie, gemeente, douane, Koninklijke Marechausse, Stedin en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben een grote controle gedaan in Zuidwest. Er zijn boetes uitgedeeld en mensen gearresteerd.

132 bestuurders hebben een boete gekregen voor het overtreden van diverse verkeersregels. Daarvan hadden negentien personen hadden helemaal geen rijbewijs. Er zijn vier personen aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Eén persoon stond gesignaleerd bij de politie omdat deze nog 54 dagen in de gevangenis moet zitten. Deze persoon had ook een vuurwapen bij zich. Een ander persoon werd aangehouden voor het bezit van een vuurwapen waarbij de hond van de Douane ook aansloeg op het bezit van drugs. Daarna is er een huiszoeking gedaan bij diegene thuis.

Vuurwapens en lachgas in beslag genomen

Tijdens de verkeerscontrole zijn ook verschillende goederen in beslag genomen. In totaal werden twee vuurwapens, drugs, een elektrische step en een spookvoertuig in beslag genomen. Ook werden er 287 flessen lachgas gevonden, de eigenaren krijgen daar een proces-verbaal voor.

Ook werden de identiteitspapieren van 80 mensen gecontroleerd. Eén persoon had een vals rijbewijs en werd aangehouden. Zes mensen moeten zich melden bij de vreemdelingenpolitie omdat er iets mis is met hun verblijfstatus.

Foutparkeren

51 mensen krijgen nog een boete omdat ze hadden geparkeerd zonder te betalen, daarnaast stonden er nog 27 auto's foutgeparkeerd. De brandweer controleerde of de hulpdiensten wel goed door de straten kunnen krijgen. Een paar bewoners zijn aangesproken op het parkeren op of in de buurt van hoeken. 'Het is belangrijk om de hoeken vrij te houden zodat de brandweer bij een noodsituatie de straat in kan komen. Als elke seconde telt is een goede bereikbaarheid in uw buurt van groot belang', schrijft de gemeente.

Ook werd er gecontroleerd op openstaande belastingschulden. De gemeente heeft voor ruim 17.963 euro beslag gelegd en vijf voertuigen kregen een wielklem.

Pandbrigade controleert adressen

De Haagse Pandbrigade controleerde samen met politie, Stedin en de corporaties 84 adressen. Van 87 personen was de inschrijving niet in orde en wordt er nader onderzoek gedaan. De dienst Sociale Zaken van de gemeente heeft vijf uitkeringen gecontroleerd, waarvan er één lijkt op fraude.

Ook werd er tijdens deze controle een gestolen auto opgemerkt die in beslag genomen werd. Er is één persoon aangehouden en aan de vreemdelingenpolitie overgedragen omdat diegene geen geldige verblijfstatus meer heeft.

Stedin heeft op één adres de stroom afgesloten vanwege misstanden. Bij elf adressen wordt er een rapport opgemaakt door de Haagse Pandbrigade vanwege uiteenlopende misstanden. Er wordt dan nader onderzoek gedaan naar deze adressen.

Openbaar Vervoer

Ook werden er controles gedaan in verschillende trams. In totaal kregen 69 reizigers een boete van 55 euro, omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Ook zijn er dertien boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje, die boete bedraagt 95 euro. Eén reiziger kreeg van de politie een boete van 100 euro, omdat diegene geen geldig identiteitsbewijs kon laten zien.

Omdat de gemeente van mensen uit de wijk klachten krijgen over de leefbaarheid in Zuidwest is er gecontroleerd op bedelen, fietsen op de stoep, afval naast de container en parkeren op een invalide parkeerplaats. In totaal werden er 80 boetes uitgedeeld. Eén boete was voor illegale bomenkap.

Horeca: een zaak direct gesloten

Horecazaken werden ook gecontroleerd. Twaalf zaken kregen controle op het gebied van vergunningen, verkoop van illegale goederen en misttanden of overlast. In acht gevallen hadden ondernemers de boel niet op orde. In één zaak werd een werknemer aangehouden, omdat die illegaal is.

In een ander bedrijf werden gestolen goederen gevonden, omdat het namaakproducten zijn en mogelijk brandgevaar opleveren zijn ze in beslag genomen. Ook kreeg de ondernemer een boete voor het verkopen van illegale lachgas.

In één horecazaak waren er zoveel misstanden dat die direct gesloten is, de gemeente heeft niet bekendgemaakt om welk bedrijf dat gaat.