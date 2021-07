Auke maakt politieke podcast met zijn vader Frits Wester: ‘Mark Rutte als gast is het ultieme doel’

Voetballen doen ze niet als vader en zoon, praten over politiek des te meer. Nier meer dan logisch dat Auke (25) en Frits Wester (58) samen een politieke podcast begonnen. ‘Ik had prima een podcast kunnen beginnen met een vriend van me, maar dan had ik nóóit Hugo de Jonge gekregen als gast’, vertelt Auke in Haags Bakkie.

In Pa en de Politiek praten journalist Frits Wester en zijn zoon Auke (student Economie en Fiscaal recht) over de politiek, de samenleving en hun vader-zoonrelatie. Twee generaties achter de microfoon. De één blikt terug en de ander kijkt vooruit.

'We zijn allebei politiek geïnteresseerd maar komen uit twee compleet andere generaties. Hij is bijna een boomer, ik zit tussen de millennial en TikTok-generatie in. Daarom kijken wij allebei heel anders naar bepaalde problemen. Mijn horizon is langer dan die van hem, dat is heel logisch.'

Zoals bijvoorbeeld bij de coronamaatregelen. Na twee weken versoepelingen gingen nachtclubs weer dicht en festivals werden afgelast. 'Bij mij zit er veel meer emotie over dit onderwerp dan bij hem. Jongeren zijn de laatsten die het normale leven weer beetje terugkrijgen en de eersten van wie het weer wordt afgepakt. Je voelt je benadeeld en een beetje in je hemd gezet.' Bij zijn vader speelt dit minder, vertelt Auke.

Huge de Jonge en Mark Rutte

Voor de podcast sprak Auke met demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge over vaccineren en mutaties. 'Ik sprak hem op het moment dat wel duidelijk was dat veel mensen opnieuw besmet waren door het weekend, maar er nog niet echt duidelijkheid was over nieuwe maatregelen. Ik was toen al best kritisch op hem vanwege maatregelen die in het verleden zijn genomen en die nu alweer terug zijn gedraaid.'

Je hebt nu de zilveren medaille, je wilt de gouden

Daar kan Frits wel van genieten, vertelt Auke. 'Hij vindt het denk ik wel leuk als ik kritisch ben tegen De Jonge.' Van De Jonge als gast naar Mark Rutte is nu een kleine stap. 'Dat zou top zijn, het ultieme doel! Ik heb nu als eerste gast Hugo de Jonge gehad, dan zit je al bijna daar. Je hebt nu de zilveren medaille, je wilt de gouden.'

Gezamenlijke hobby

Een podcast maken met zijn vader is voor Auke dé manier om meer tijd met elkaar door te brengen. Aukes ouders zijn gescheiden en hij woont nu op zichzelf. 'Dus dit was juist een manier om hem wat vaker te zien. Ik zie hem niet iedere week op een bepaald moment, ook omdat hij bijvoorbeeld niet met mij een potje voetbalt. Dus ik dacht, hoe kan ik zorgen dat ik hem wat vaker spreek en we een gezamenlijke hobby hebben. Voor mij was dit een mooie manier om dat te doen.'

Ondanks zijn interesse voor politieke kriebelt het niet om zijn vader achterna te gaan als parlementair journalist. 'Juist totáál niet. Het voelt juist alsof ik naar de andere kant ben gelopen, ben geswitcht van team.'