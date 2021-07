Groep de Mos vraagt aandacht voor personeelstekort horeca

Bijna de gehele fractie van Hart voor Den Haag / Groep de Mos was vrijdagmiddag druk in de weer op het plein. Ze hielpen mee bij meerdere horecazaken om aandacht te vragen voor het personeelstekort. “De gemeente zou de mensen die in de bijstand zitten moeten koppelen aan de horeca”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos.

Het personeelstekort werd al eerder gesignaleerd door de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). “Uit recent onderzoek van KHN blijkt dat 58 procent van de horecaondernemers nu minder medewerkers in dienst heeft dan voor de crisis. Gemiddeld is de afname 42 procent.” De branchevereniging denkt dat het tekort komt doordat veel personeel wat anders is gaan doen.

Volgens Hart voor Den Haag kunnen sommige zaken door het personeelstekort niet volledig open. “Dat kan natuurlijk niet en daarom houden we deze ludieke actie”, zegt De Mos. De oplossing ligt in zijn ogen bij de mensen zonder baan. “Den Haag heeft zo’n vijfentwintig duizend mensen in de bijstand. Die zouden door de gemeente gekoppeld moeten worden aan de horeca om te kijken of zij daar kunnen werken.”