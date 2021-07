Binnenkijken: dit oude ABN-gebouw in het centrum is nu een hotel

Marcel Verreck: ‘Binnenkort Haagse nachttrein naar Venetië, maar wie wil er nog in het water staande huizen zien?’

Het oude bankgebouw van ABN Amro aan de Kneuterdijk is de afgelopen jaren flink verbouwd om er een nieuw hotel in te maken. Vrijdag werd voco The Hague geopend door burgemeester Van Zanen.

Het bankgebouw uit 1923 heeft van binnen een complete metamorfose ondergaan. De kantoren en geldautomaten zijn eruit gehaald en vervangen voor 204 kamers, verdeeld over zeven verdiepingen. In het pand zitten twee horecagelegenheden: kitchen, bar and lounge Botanica en gastrobar Ultramarijn.

Alle ruimtes zijn geïnspireerd op de natuur. In het midden van het hotel is er een atrium gecreëerd waar een metershoge boom staat. Voor het 'bankgevoel' hebben ze de oude kluisdeur laten zitten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in het nieuwe hotel, zo zijn de dekbedden gemaakt van gerecyclede petflessen en zijn ook de kleerhangers van hergebruikt materiaal. 'Voor elke liter gefilterd water dat de gast gebruikt, gaat er duizend liter water naar iemand anders', aldus het hotel. Ook gebruikt het hotel geen plastic en papier.

Ook in de horeca heeft aandacht voor duurzaamheid met een 80/20 concept: 80 procent lokale (seizoens)groenten en 20 procent vlees en vis.

En er is aan de levende dieren gedacht: zo zijn er permanente verblijfplaatsen voor vogels en bijen en is er een insectenhotel.

Opening

Afgelopen weken heeft het hotel al proefgedraaid met de eerste gasten. Burgemeester Van Zanen mocht vrijdag de officiële opening doen. 'Wat we hier hebben neergezet zie je nergens anders', zegt de trotse manager Inge van Weert.

