Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de wateroverlast.

‘In onze Stationsbuurt wordt op straat geplast en wildgepoept. Hoe maak je dat schoon? Met water? Ik durf het niet hardop te zeggen. Wel leuk lijkt het te zijn dat je binnenkort vanaf dat station met de nachttrein naar bijvoorbeeld Venetië kan, maar wie wil er nu nog naar een gebied waar alle huizen onder water staan.’