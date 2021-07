Binnenkijken: dit oude ABN-gebouw in het centrum is nu een hotel

Myrthe maakt nummer over straatintimidatie: ‘Wij vrouwen kennen het allemaal’

‘App me als je thuis bent.’ Voor veel vrouwen is het een standaard berichtje om vriendinnen te sturen of tegen elkaar te zeggen aan het eind van een gezellige avond. Reden voor Myrthe om er een nummer over te maken voor Stage Your Voice, waarin jongeren samenwerken met het Residentie Orkest.

'Wij vrouwen kennen het allemaal. Appen als je thuis bent, sleutel tussen vuist, telefoon bij de hand zodat je kunt doen of je iemand belt of daadwerkelijk een noodoproep kunt doen als het nodig is. Het balletje moet gaan rollen. We moeten ons hier als vrouwen over uitspreken, maar ook zeker het gesprek aangaan met de mannen om ons heen. Beseffen zij dat de vrouwen in hun omgeving hier dagelijks mee dealen', aldus Myrthe over het onderwerp van haar nummer.

Zelf maakt ze het ook mee. Een van de heftigste momenten was toen ze met een vriendinnetje was en achtervolgd werd door een man in een auto. 'Die wilde iets van ons. Op een gegeven moment was het zo erg dat we ergens een tuin in zijn gerend om te schuilen', vertelt Myrthe in Haags Bakkie. 'Misschien was het wel slecht afgelopen als we niet wisten wat we moeten doen.'

Woede

'Elke keer had ik een soort woede in me en dat ging langzaam weer weg als de dag voorbij ging. Maar het ging nooit helemaal weg. Ik wilde er altijd iets mee doen, maar hoe ga je iemand bereiken?' Toen kwam Stage Your Voice en had Myrthe haar podium.

Zoveel groter dan zomaar een liedje

Ze verwerkte haar eigen ervaringen en die van andere vrouwen in haar nummer en deed auditie. Dat was zo'n succes dat ze bij de laatste zeven zat. Ze mocht met het orkest haar nummer gaan maken. 'Ik heb zelf iets op de piano gemaakt, met mijn pianodocent, daarna is de componist ermee aan de slag gegaan. Toen ik uiteindelijk alle instrumenten samen hoorde dacht ik: Huh? Dit is zó vet! Het is zoveel groter dan zomaar een liedje.'

De samenwerking met het Residentie Orkest maakt veel indruk op Myrthe. 'Het zijn de beste muzikanten van Nederland. Zij zijn zo goed. En ik voel me ook heel serieus genomen.'

Stage Your Voice

Het Residentie Orkest doet het project Stage Your Voice vanuit Symphony 2020. Waarbij ze met muziek de stad Den Haag en de samenleving een mooiere plek willen maken, legt Sanne Tieke uit, projectleider bij het Residentie Orkest.

'We geven jongeren de ruimte om aandacht te vragen voor bepaalde thema's. Het is voor jongeren ook een waanzinnige kans. We zijn nu een klein jaar onderweg, ze worden begeleid en gecoacht door tal van professionals, tekstschrijvers, artiesten, musici en componisten. Om zoveel mogelijk impact te maken met het verhaal dat ze willen vertellen.

Elke twee weken komt een van de kandidaten langs bij Haags Bakkie om te vertellen over hun nummer. Meer weten over Stage Your Voice? Volg ze op Instagram of check hun site .