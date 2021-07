Summer Songs in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de eerste Zomerspecial met de beste zomerliedjes.

In vier Zomerspecials hoor je de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in thema’s als zomer, covers, Haags en best of. Elk uur begint met een Golden Earring-klassieker.

De eerste special staat in het teken van zomerse songs. Ongeacht of het weer oké is, duiken artiesten soms al in de winter de studio in om de nieuwe zomerhits te maken. In dit uur hoor gloednieuwe songs met opmerkelijk vaak ‘Summer’ of ‘Sun’ in de titel van bekende artiesten als P!NK, Michelle David, 21 Pilots, John Mayer, Alain Clark, Lorde, Celeste, HER, Bakermat, Douwe Bob, Doja Cat, Tim Knol en van minder bekende namen als Benny Sings, Jon Batiste, Kaleo, Laura Mvula, Wolf Alice en The Go Team. Inclusief Haagse zomerliedjes van Aymar Torres en Tess Merlot.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).