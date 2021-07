Fietsburgemeester gaat aan de slag met fietsvaardigheden van kinderen

Op Spark aan de Escamplaan zijn vandaag de Wheelie Weken begonnen. Daarbij kunnen kinderen in vijf verschillende wijken op speelplekken hun fiets-skills oefenen en laten zien. De Wheelie Weken worden georganiseerd door de Haagse Fietsburgemeester Marcel Kleizen in samenwerking met verschillende partners.

Doel van deze weken is om de fietsvaardigheid van kinderen te vergroten, daarvoor wordt vooral ingezet op kinderen van basisscholen. Naast de verschillende activiteiten worden kinderen ook gevraag om 14 Wheelie Weetjes teleren, zo worden ze op speelse wijze uitgedaagd ook de theoretische kennis over het verkeer te vergroten.

‘Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier kinderen hebben in het fietsen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. De zomervakantie is een geweldige kans om kinderen uit te dagen buiten te spelen, veel te bewegen en nieuwe dingen te leren’, vindt Kleizen. Nadat de verschillende Wheelie Weken zijn geweest is er op donderdag 26 augustus een afsluitend evenement bij Spark aan de Escamplaan.

Planning Wheelie Weken