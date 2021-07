‘Geef de buurt de kans om samen verlaten panden Weimarstraat te kopen’

Buurtbewoners rond de Weimarstraat zouden de mogelijkheid moeten krijgen om zelf leegstaande panden op te kopen en daarmee aan de slag te gaan. Dat stellen D66, GroenLinks en de Haagse Stadspartij voor, zij stellen dat het een manier is om de ‘onverklaarbare leegstand’ in de straat aan te pakken.

De partijen ondersteunen daarmee de plannen van Buurtgoed Vastgoed, een organisatie van bewoners die graag panden in de straat wil ontwikkelen zodat dat andere partijen niet aan de slag gaan met een pand zonder te denken aan het belang van de wijk.

‘Een groot hoekpand bij de Beeklaan waar iedere dag duizenden mensen langslopen is volledig dichtgetimmerd. En verderop staan er zo nog een stuk of drie, vier’, zegt D66-raadslid Marije Mostert. ‘Dit is de leukste wijk van de stad. Een stad die schreeuwt om woningen. Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat deze panden leeg staan?’

Onteigenen en panden aan de buurt gunnen

Voor de leegstaande panden zouden er plannen klaarliggen, al is er volgens de partijen weinig actie te zien op dat gebied. ‘De eigenaren van dit leegstaande vastgoed moeten keihard aangepakt worden. Wat mij betreft gaat de gemeente onteigenen en deze panden in handen geven van de buurt’, vindt Peter Bos (HSP).

‘Dit moeten we omarmen’

Mariëlle Vavier (GroenLinks): ‘Het initiatief van deze bewoners toont enorme betrokkenheid bij de wijk en het welzijn van de buurtgenoten. Dit moeten we omarmen en hen helpen om er een succes van te maken. Bewoners die hun eigen wijk vooruit willen helpen zijn goud waard.’

