Geparkeerde auto op Hugo De Grootstraat total loss na brand

Op de Hugo De Grootstraat in het Zeeheldenkwartier is vannacht een auto uitgebrand. Het voertuig heeft daarbij flinke schade opgelopen en is total loss, zo weet calamiteitenwebsite Regio 15.

De melding van de brand kwam rond tien voor een binnen bij de hulpdiensten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Foto: Regio 15