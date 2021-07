Gigantische zonnebril ligt deze zomer op strand Scheveningen

De kans is vrij groot dat je hem hebt zien liggen op het strand van Scheveningen: een immense, blauwe zonnebril van tien meter breed, tien meter lang en drie meter hoog. Dit weekend lag hij voor het eerst in de buurt van Fat Mermaid, en gedurende de zomer zal hij steeds een andere plek op het strand krijgen. Het kunstwerk Scheveningen kijkt naar je uit is een initiatief van Stichting Buitengewoon Scheveningen, een vertegenwoordiging van toeristische ondernemers in de badplaats. ‘Het is een vrolijke noot.’

‘Je ziet kinderen opklimmen en selfies gemaakt worden, dat is precies wat we willen’, zegt Charlotte Los van Stichting Buitengewoon Scheveningen in Haags Bakkie op Den Haag FM. Los spreekt van een ludieke actie die voor een positief gevoel moet zorgen. ‘We willen het jaar wat we hebben gehad achter ons laten en een leuke, vrolijke start van de zomervakantie.’

‘Met dit vrolijke werk willen we, naast een gastvrij welkom bieden, ook graag Scheveningen zien en ervaren door de ogen van onze bezoekers. We hopen dat het kunstwerk kan inspireren en verbinden’, zo laat het bestuur weten.

Deze zomer zal de bril op verschillende plekken op het strand komen te liggen, maar dat betekent niet dat iedereen hem zomaar kan verplaatsen: ‘het is een zwaar object van staal, dat is niet te tillen’.