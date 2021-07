Martin van Rijn: ‘Stadsbestuur moet visie voor Zuidwest komende tien tot twintig jaar vasthouden’

Voorzitter Martin van Rijn van Aedes (vereniging van woningcorporaties) adviseert het Haagse stadsbestuur om voor Zuidwest een visie te ontwikkelen voor tien tot twintig jaar en die visie ook vast te houden. Hij spreekt in Spuigasten op Den Haag FM de hoop uit dat komende colleges van burgemeester en wethouders verdergaan met de grootschalige opknapbeurt van woningen in het gebied.

Zuidwest krijgt de komende jaren een metamorfose. De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans investeren flink in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten: 2.000 woningen van Staedion worden vernieuwd en daarnaast worden 3.500 extra woningen toegevoegd.

Van Rijn is positief over de plannen voor de stadsvernieuwing – die hem doet denken aan de stadsvernieuwing in de Schilderswijk. Toch denkt hij dat de situatie in Zuidwest ingewikkelder is dan destijds in de Schilderswijk, omdat de sociale problematiek groter is en omdat er meer woningen worden toegevoegd.

Het advies van Van Rijn aan het stadsbestuur luidt: ‘Maak een langetermijnvisie, hou die vol en zorg ervoor dat organisaties die in Zuidwest actief zijn de ruimte krijgen om oplossingen te kiezen die bij Zuidwest passen.’