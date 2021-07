Medewerkster Bij Betje ontslagen na verduisteren van 105.000 euro

Een medewerker van wijkwinkel Bij Betje in Moerwijk heeft in drie jaar tijd 105.000 euro verduisterd. In de periode van 2018 tot en met 2020 werd het geld van de stichting naar een eigen bankrekening overgemaakt. Dat blijkt na onderzoek in opdracht van de gemeente. De betrokken medewerker is op staande voet ontslagen en er is aangifte van fraude gedaan door het bestuur van Bij Betje.

Door de fraude heeft Bij Betje nu te maken met betalingsachterstanden die oplopen tot ruim 35.000 euro. Van het andere bedrag, 70.000 euro, is onduidelijk of dat deels of helemaal terecht is overgemaakt. De oud-medewerker heeft onkosten als brandstof, inventaris, boodschappen en vrijwilligersvergoedingen voorgeschoten. ‘Omdat de administratie van Bij Betje in de gehele periode ontoereikend was, is niet na te gaan om welk bedrag het exact gaat.’

De oud-medewerker beschikte die jaren over de bankpas van de stichting. Het bestuur liet in die periode de bedrijfsvoering over aan de vrouw. ‘Naïef’, noemt het bestuur het ‘volledige vertrouwen’ dat men had in de vrouw. De oud-medewerker zou alleen hebben gehandeld in het verduisteren van het geld. In die jaren kreeg de wijkwinkel 118.000 euro subsidie vanuit de gemeente.

Bestuur is enorm geschrokken

De bestuursleden zeggen nu enorm geschrokken te zijn van de fraude en de schuld die als gevolg ervan boven hun hoofd hangt. Inmiddels is de administratie van de afgelopen jaren op orde gemaakt en zijn er afspraken met crediteuren. Voortaan moeten financiële transacties door twee bestuursleden worden gecontroleerd.

De aangevraagde subsidie voor 2021 is door het stadsbestuur toegekend en zal in maandelijkse termijnen worden uitbetaald, dat is afgesproken met het bestuur.