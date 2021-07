Olympic Festival wordt opgebouwd op Scheveningse strand

Het strand bij het Noorderhavenhoofd van Scheveningen is de plek waar na vijf jaar weer de Olympische Spelen worden gevierd en beleefd. Het evenement Olympic Festival start aanstaand weekend als de Spelen ook van start gaan in Tokio. De opbouw is dit weekend begonnen met het graven van een groot meer, waarin gezeild kan worden.

En er is nog meer te beleven vanaf volgend weekend. Je kan de Olympische verrichtingen van onze landgenoten zien op grote schermen, maar het is ook een plek waar je verschillende sporten kan uitproberen. Van handboogschieten tot judo en van BMX- en tot beachvolleybal.

‘Het is een ander Olympisch jaar’, zegt Natasja van Brummelen van TeamNL tegen mediapartner Omroep West. ‘We mogen ondanks corona gewoon open, maar we ontvangen dit jaar veel minder bezoekers. Bovendien moeten de gasten de kaarten van te voren bestellen en moet je een negatief testbewijs overhandigen.’

‘Sport is magisch’

Toch is Van Brummelen blij dat het doorgaat. ‘Hier kan je de Spelen echt beleven. De huldigingen van de Nederlandse medaillewinnaars zullen hier plaatsvinden in het Beach Stadion. Het leukste vind ik het zelf kunnen sporten. Je kan alle soorten sporten hier onder begeleiding uitproberen.’

Roy Meijer is ambassadeur van TeamNL en was bijna Olympisch judoka. Hij moest zijn concurrent Henk Grol voorlaten naar Tokio. ‘Erg balen, sport is keihard’, zegt hij. ‘Maar sport is ook magisch. Vooral als je het zelf doet. Jezelf fysiek of mentaal overtreffen is te gek. Als je dat gedaan hebt voel je je echt magisch.’

Geen Holland Heineken House in Tokio

Het Olympic Festival begint op 23 juli en duurt tot en met 8 augustus. Het evenement is de opvolger van de Olympic Experience, het evenement dat tijdens de Spelen van Rio 2016 in Den Haag plaatsvond.

‘Ook omdat er in Tokio geen Holland Heineken House zal zijn, wilden we in samenwerking met de gemeente Den Haag de fanbetrokkenheid, die we normaal ter plekke hebben, nu in Nederland creëren , zei Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel, eerder al.

Koning opent festival

Koning Willem-Alexander zal het festival op het Scheveningse strand openen. De koning zal de Olympische Spelen in Tokio niet bijwonen in verband met de coronapandemie. Voorafgaand aan de opening spreekt Willem-Alexander met de organisatoren en betrokkenen.

