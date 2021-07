Haagse Kunstkring viert 130-jarig bestaan met sprookjesopera

De Haagse Kunstkring bestaat dit jaar en dat jubileum wordt in oktober gevierd met de sprookjesopera Het zwanenkind van de hand van pianiste Rixt van der Kooij. De opera wordt uitgevoerd door vijf jonge zangers die geselecteerd zijn uit de masterclasses JongVocaal die de afgelopen jaren in de Haagse Kunstkring zijn gehouden. De regie is in handen van Erik Slik en Tobias Borsboom zal de uitvoeringen op de piano begeleiden.

De opera vertelt het verhaal van een koningin welke graag een kindje wil en daarbij een goede fee om hulp vraagt. Deze helpt, maar op een bijzondere manier: de koningin moet zes maanden lang een zwanenei bij zich dragen in een doek. De koning gelooft er niet in en vindt het allemaal maar niks. Toch wordt er een prinses geboren, maar als ze achttien jaar wordt verandert ze voor de helft in een zwaan. Daarom houden haar ouders haar binnen, maar ze vlucht. Vervolgens gaat een prins op zoek naar de zwanenprinses.

De voorstellingen vinden plaats in de achtertuin van de Haagse Kunstkring aan de Denneweg. Een kaartje kost 20 euro, kinderen en houders van de Ooievaarspas betalen 10 euro. Op vrijdag 1 oktober om 16.00 uur is de première. Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober is er een ochtendvoorstelling om 11.00 uur en een middagvoorstelling om 15.00.