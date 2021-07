Marcel Verreck: ‘Dit kabinet is net als corona: je krijgt het niet weg’

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer in het Rosarium in het Westbroekpark.

‘Dat je meteen, en niet na twee weken, kon gaan ‘Dansen met Jansen’ was, volgens Hugo de J., vooral bedoeld om de jongeren aan de prik te krijgen. Nou, de doelgroep is na die vaccinatie gaan feesten en zat daarbij helemaal niet aan de prik, zodat er binnen de kortste keren overal anderhalve centimeter-samenlevinkjes ontstonden. Met het bekende gevolg. Maar Hugo de Jonge past zijn verhaal voor de zoveelste keer met rollende ogen aan. Kortom: dit kabinet is net als corona: je krijgt het niet weg’, aldus de columnist.