Kind gered uit water Trekvliet: ‘In zorgwekkende toestand met spoed naar het ziekenhuis’

Bij de Laakkade is dinsdagmiddag een kind in de Trekvliet beland. De brandweer heeft de persoon uit het water gehaald. ‘Het kind is in zorgwekkende toestand met spoed naar het ziekenhuis vervoerd’, meldt de brandweer.

Het kind moest op de kade worden gereanimeerd, zegt de politie tegen mediapartner Omroep West. Hoelang het kind in het water heeft gelegen is niet duidelijk. Over de leeftijd van het slachtoffer is niets bekend.

De weg langs Trekvliet is afgesloten tot aan de Peilstraat.

Er waren veel hulpdiensten aanwezig bij de Trekweg, zoals ambulance en brandweer. Volgens nieuwssite Regio15 was er ook een traumahelikopter opgeroepen.