Regenboogbanken bij Homomonument: ‘Beter herkenbare plek voor onze LHBTIQ+ community’

Bij het Internationaal Homomonument aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov staan sinds kort twee bankjes in de regenboogkleuren. ‘Het is een geschenk van de gemeente Den Haag, welk ertoe bijdraagt dat het een beter herkenbare plek wordt voor onze LHBTIQ+ community’, aldus de Stichting Internationaal Homomonument.

De stichting hoopt dat het een herkenbare plek wordt: ‘Waar zullen we afspreken?… Bij de regenboogbank naast het Internationaal Homomonument.’

Het kunstwerk werd in 1993 onthuld. Het gedenkteken is voor alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, queers en intersekse mensen in de wereld die vervolgd en onderdrukt zijn of worden vanwege hun geaardheid of genderidentiteit, in het verleden en het heden.