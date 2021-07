School van ROC Mondriaan krijgt vestiging op Meppelweg

Er komt een vestiging van ROC Mondriaan aan de Meppelweg 339 in Morgenstond. De werkzaamheden om het pand geschikt te maken voor 800 studenten zijn onlangs begonnen. De verbouwing zal naar verwachting een jaar duren waardoor deze in september van 2022 kan worden gebruikt voor de School voor Entreeopleidingen.

Die school levert opleidingen voor jongeren van 16 jaar oud zonder middelbare school diploma. De school bereidt jongeren voor op baan en het doorstromen naar een vervolgopleiding. Onderdelen van de Entreeopleidingen zijn nu nog gevestigd aan de Zuidlarenstraat en de Waldorpstraat. Het pand aan de Meppelweg wordt als geschikt gezien voor de opleiding omdat er voldoende ruimte is voor praktijklokalen die de school nodig heeft.

Het schoolgebouw in Morgenstond waar men in 2022 zal intrekken is een rijksmonument uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Eerder waren de R.K. Technische School St. Paulus en het Haagsch Vakcollege in het pand te vinden. Ook was het tijdelijk het onderkomen van het Residentieorkest.