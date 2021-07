‘Vredespaleis jaarlijks goed voor 70 miljoen euro in Haagse en Nederlandse economie’

Het levert Den Haag elk jaar 70 miljoen euro op dat het Permanent Hof van Arbitrage en het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties in het Vredespaleis zit, dat vertelde Erik de Baedts, directeur Carnegie Stichting, in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Vorig jaar kwam er een onderzoek uit waarbij duidelijk werd dat niet alleen de wereld miljarden bespaart door vermeden oorlog, maar voor de Haagse en Nederlandse economie kwam er veel bij.’

‘Die rechters wonen hier, allerlei partijen vliegen in en zitten in een hotel, rijden per taxi en bezoeken restaurants. En er zijn advocatenkantoren gevestigd.’ De Carnegie Stichting is eigenaar en beheerder van het Vredespaleis. ‘Het is vrede in actie. Elke dag.’

Naast dat het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht hun plek hebben in het gebouw is er ook de Bibliotheek van het Vredespaleis. Daarnaast zet de Carnegie Stichting zich in voor bevordering van onder meer mensenrechten en internationale samenwerking. ‘Er zijn ook conferenties waarbij landen bijvoorbeeld spreken over adoptierechten.’ Daarnaast krijgen jonge juristen les over mensenrechten. ‘Dat komt allemaal samen in het Vredespaleis.’

‘De internationale samenwerking begon in Den Haag’

‘Het Vredespaleis was er al voor de Verenigde Naties’, memoreert De Baedts. ‘De internationale samenwerking begon in Den Haag. Dankzij Koningin Wilhelmina, die erevoorzitter was van de Haagse Vredesconferentie van 1899, kwamen de toen machtige landen bij elkaar en NL was de host omdat er een klein neutraal land moest zijn, daarom konden we het faciliteren.’

‘Later kwam de gedachte; We moeten het allemaal samen doen en we moeten willen dat de verschrikkingen van oorlog worden voorkomen. En daar was een gedachte bij: als landen niet meer hun jonge jongens naar het slachtveld sturen, maar hun oude wijze juristen die hun strijd uitvechten in de rechtszaal. Dus: arbitrage. Toen is er een permanent hof van arbitrage opgericht en alle landen zouden daarnaartoe gaan als ze een geschil hadden. En dat hof is er nog steeds.’

Arbitrage is een vorm van informele bemiddeling. ‘Dan komen partijen vooraf overeen dat ze akkoord gaan met het oordeel van de arbiters. ‘Maar dat gebeurt vaak vertrouwelijk, zodat ze kunnen zeggen wat ze willen.’

‘Wij zijn de tweede VN-stad van de wereld’

Later ontstond er ook het permanente internationale gerechtshof. ‘Je moet ook een partij die niet wil voor de rechter kunnen dagen. En toen kwam het permanente internationale gerechtshof, nu het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties. Het enige hoofdorgaan van de Verenigde Naties wat niet in New York zit, zit in Den Haag! Wij zijn de tweede VN-stad van de wereld.’