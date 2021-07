‘Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen’

Kinderen die opgroeien in minimagezinnen zijn sterk gebaat bij cultuureducatie na schooltijd, dat stellen Leergeld Den Haag, Art-S-Cool, Beweigi, Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 1001 Nachten. Samen zijn de organisaties in het project Kinderen, Cultuur en Kansen bezig geweest om een divers cultuuraanbod te kunnen bieden aan jongeren en kinderen in minder kansrijke situaties. Die kennis willen zij met een manifest delen met andere organisaties, fondsen en beleidsmakers in de stad. ‘Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen waardoor de kansengelijkheid toeneemt.’

Met het platform Doen Wie Je Bent, willen de organisatie hun expertise verder onder de aandacht brengen. Op de website zijn verschillende activiteiten voor jongeren en kinderen te vinden. ‘Via dit manifest laten we zien waarom kansengelijkheid in de kunsten voor alle Haagse kinderen zo waardevol is. En ook hoe je kinderen toegang tot de wereld van de kunst geeft en ze daarmee perspectief biedt voor als ze later willen doorstromen naar gevestigde kunstopleidingen.’

‘Kunst biedt de mogelijkheid voor echte insluiting: iedereen kan kunst beleven en beoefenen op een manier die past bij zijn of haar eigen identiteit. Daarom zal ook het aanbod toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Diversiteit in kunst- en cultuureducatie is een voorwaarde om bij te dragen aan het verbreden van de horizon van kinderen en – op de lange termijn – een voorwaarde voor een betekenisvol, inclusief cultureel aanbod. Maar ook aansluiting met kunst door in te gaan op de behoefte, leefwereld en achtergrond van de kinderen’

LEES OOK: The City is Ours: deze 450 activiteiten kunnen jongeren deze zomer doen in Den Haag