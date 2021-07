Drie nieuwe voetbalprogramma’s Haaglanden Voetbal op tv bij Den Haag FM

Komend sportseizoen komen er drie nieuwe voetbalprogramma’s op het tv-kanaal van Den Haag FM. De programma’s worden uitgezonden op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Stadsomroep Den Haag FM werkt daarvoor samen met producent Haaglanden Voetbal.

Op dinsdag haakt het programma in op de actualiteit rond het amateurvoetbal in de regio, op woensdag is er een talkshow met gasten aan tafel en op donderdag Studio ADO met een vooruitblik op het weekend, aandacht voor de jeugd, het vrouwenvoetbal, de maatschappelijke activiteiten en de historie van de club. De presentatie is in handen van Ton Beije, tevens hoofdredacteur van Haaglanden Voetbal..

'Met Den Haag FM – dat ook in alle andere randgemeenten te zien is, waaronder het Westland – wordt ons bereik alleen maar uitgebreid. En daar zijn wij uiterst blij mee. Bij de tv-programmering van Den Haag FM sluiten onze voetbalprogramma’s ook uitstekend aan. Wij volgen – ook met onze website – niet allen ADO Den Haag, maar alle amateurclubs in de regio Haaglanden. Dit betekent ook voor ons weer een enorme uitdaging. En die uitdaging gaan wij aan met hetzelfde team medewerkers, dat al jaren actief is voor Haaglanden Voetbal TV', zegt Beije.

Amateursport

Ook Henk Ruijl, hoofdredacteur van Den Haag FM, is te spreken over de nieuwe samenwerking. 'Met Haaglanden Voetbal hebben we een mooie nieuwe loot aan de stam van sportprogrammering op de lokale omroep. Haaglanden Voetbal maakt buitengewoon professionele tv-programma’s en is heel goed ingevoerd in de lokale sport. Als hoofdredacteur van Den Haag FM ben ik blij en trots dat we met deze organisatie vol kenners en zeer betrokken sportvolgers mogen samenwerken.'

Daarnaast zendt Den Haag FM radio vanaf het najaar ook Sportsignaal ui t, dat ook te horen is op Midvliet Radio. 'Het is erg belangrijk dat inwoners en sportliefhebbers van Den Haag en nabije omgeving bij hun lokale omroep terecht kunnen voor al hun sportnieuws. We spelen op die manier een verbindende rol in de Haags regio', zegt Ruijl.

Vanaf donderdag 5 augustus wordt al gestart met Studio ADO. De programma’s rond het amateurvoetbal van Haaglanden Voetbal TV starten op Den Haag FM vanaf 2 september.