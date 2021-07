Huurbalie moet huurders en verhuurders in vrije sector bijstaan bij vragen

Voor vragen over contracten en bijvoorbeeld het onderhoud van woningen kunnen huurders en verhuurders in de particuliere sector voortaan terecht bij de Huurbalie van de gemeente Den Haag. Het advies wordt gratis gegeven. Hiermee moet goed huurderschap worden bevorderd. De Huurbalie werd dinsdag geopend en is telefonisch, digitaal en fysiek te bereiken. Er zijn twee locaties in Den Haag, een aan de Denneweg en een aan de Escamplaan.

‘Het is belangrijk dat wij als gemeente toegankelijke informatie en dienstverlening bieden aan huurders en verhuurders. Zo weet je waar je terecht kan met vragen of problemen en krijg je de juiste hulp of advies. Uiteindelijk draagt dat bij aan het prettig kunnen wonen in Den Haag’, zegt woonwethouder Martijn Balster (PvdA). In Den Haag huur meer dan de helft van de inwoners een woning, de helft daarvan zit in een particulier verhuurde woning.

Verhuurders kunnen de de balie benaderen voor, bijvoorbeeld, vragen over hoe zij een woning kunnen verduurzamen, wat een eerlijke huurprijs is en wat voor vergunningen er nodig zijn. Huurders met vragen over rechten en plichten kunnen er ook terecht, bijvoorbeeld met vragen over te hoge huren, slecht onderhoud of andere misstanden. Bij complexe vragen of misstanden wordt samengewerkt met de Pandbrigade en het Huurteam om huurders bij te staan.