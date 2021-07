Parnassia herdenkt doodgeschoten beveiliger Martin vrijdag

Parnassia herdenkt aankomende vrijdag de doodgeschoten beveiliger Martin uit Rijswijk. Dat meldt mediapartner Omroep West. Martin (53) raakte op 12 juli zwaargewond toen hij een zorgmedewerker probeerde te beschermen, nadat een cliënt het vuur had geopend in een vestiging van Parnassia aan de Haagse Leggelostraat. De beveiliger overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Voor de start van de herdenkingsdienst in een kerk in Den Haag wordt er een erehaag gevormd om Martin een laatste eer te bewijzen. De dienst vindt vervolgens plaats in de buitenlucht om te kunnen voldoen aan de geldende coronaregels en zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

De bestuursvoorzitter van Parnassia heeft Martin eerder een held genoemd, omdat hij ‘ertussen is gesprongen’ toen de 36-jarige zorgmedewerker werd aangevallen door de cliënt. De zorgmedewerker raakte ook zwaargewond bij het incident, maar is na een ingrijpende operatie buiten levensgevaar. De schutter, die zichzelf na de aanval van het leven heeft beroofd, had volgens de politie een verlopen wapenvergunning. Hoe de schutter aan het wapen kwam is onbekend.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of via 0800-0113.

