Spoeddebat over ADO Den Haag, raadsleden terug van vakantie

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat raadsleden terugkeren van vakantie voor een debat over de penibele financiële situatie bij ADO Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. De grootste partij in de gemeenteraad heeft een extra commissievergadering uit laten schrijven, die waarschijnlijk volgende week wordt gehouden. Dat is tegen de zin van de meeste andere partijen in de gemeenteraad, maar de grootste partij kan dit doen zonder steun van anderen. De meeste partijen zien op dit moment het nut niet in van een debat over ADO.

Voor Hart voor Den Haag is de directe aanleiding voor het debat een artikel in het voetbaltijdschrift VI. Daarin staat deze week dat de gemeente, die verhuurder van het stadion is, niet akkoord gaat met een verlaging van de huur om op die manier de noodlijdende club een helpende hand toe te steken.

Volgens herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger, die door de rechter is aangesteld om een acuut faillissement van de club af te wenden is huurverlaging ‘niet aannemelijk’. ‘Daar zijn Europees strenge regels over’, zegt hij in VI. Een woordvoerder van de gemeente erkent dat er strenge regels bestaan om staatssteun te voorkomen, maar wil verder niet inhoudelijk ingaan op het artikel. ‘De gesprekken met Reiziger lopen nog’, zegt hij.

Clubliefde

Desondanks slaat Hart voor Den Haag alarm. ‘Door deze houding, die getuigt van zeer weinig clubliefde, haken potentiële kopers af’, zegt Richard de Mos van Hart voor Den Haag. ‘Het lijkt erop dat het gebrek aan daadkracht van het stadsbestuur onze club het laatste zetje geeft richting het faillissement.’ Volgens De Mos is het argument dat Europese regels een huurverlaging in de weg staan onzin. ‘De gemeente is eigenaar van het stadion en als eigenaar bepaal je zelf de huur.’

ADO Den Haag betaalt de gemeente in totaal bijna een miljoen euro huur per jaar. Dat gaat zitten in de huur van het stadion (180.000 euro), het veld (55.000 euro), het hoofdgebouw (475.000 euro), de commerciële ruimte (165.000 euro) en de drie parkeerterreinen (32.000 euro, 72.500 euro en 51.000 euro). Een deel van deze huur verdient ADO terug door een gedeelte van het stadion onder te verhuren aan Hommerson Casino’s Forepark. Hoeveel geld hiermee gemoeid is wil ADO niet zeggen. Ook leveren de parkeerterreinen ADO geld op.

De Mos heeft een extra commissievergadering uit laten schrijven om de problemen bij ADO te bespreken. Dat kan de partij zonder steun van andere partijen doen, omdat voor een extra vergadering een vijfde van de raadsleden nodig is en Hart voor Den Haag negen van de 45 raadszetels heeft.

Geen rol gemeente

Maar andere partijen zien weinig in een debat. ‘Als GroenLinks steunen we ADO sportief, maar zien we geen rol voor de gemeente om met belastinggeld de financiële problemen van de Chinese eigenaar op te lossen’, zegt Maarten De Vuyst van collegepartij GroenLinks. ‘De noodzaak van een debat zien we dan ook niet.’ Coalitiegenoten D66, CDA en PvdA sluiten zich daarbij aan.

‘Ik zie niet in waarom we nu een debat moeten voeren,’ zegt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman. ‘ADO is een betaald voetbalorganisatie en de rol van de gemeente reikt niet verder dan die van verhuurder van het stadion.’ PvdA-raadslid Bülent Aydin vraagt zich af waarom het zo spoedeisend is: ‘De situatie bij ADO is niet anders dan pakweg drie weken geleden.’ Ook D66-raadslid Daniel Scheper vindt een debat voorbarig: ‘Laten we eerst de gesprekken met de herstructureringsdeskundige afwachten voor we debatten gaan voeren.’

Elitaire theaters

Ook vanuit de oppositie is kritiek te horen. ‘Het is het democratisch recht van Hart voor Den Haag om een debat aan te vragen’, zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. ‘Maar ik vind niet dat we de huur voor ADO moeten verlagen en ik sta daarom niet te springen om een debat.’ De PVV steunt het debat wel. ‘Ik snap niet waarom volkscultuur aan zijn lot wordt overgelaten en het college ADO laat bungelen, terwijl er wel elk jaar tientallen miljoenen stuk geslagen worden op elitaire theaters.’

Ondanks de scepsis lijken de meeste partijen wel van plan om het debat bij te wonen. De aanwezigheid van voldoende raadsleden is van belang voor het laten beginnen van de vergadering. Pas als de partijen die in in de raadzaal zijn 23 raadsleden vertegenwoordigen, de helft plus één, mag de vergadering beginnen, anders niet. ‘Als er een vergadering is zijn we daar bij aanwezig’, zegt CDA’er Partiman. ‘Dat is immers onze taak.’ Het is nog niet duidelijk op welke dag de extra commissievergadering wordt gehouden.

De gemeente Den Haag heeft op papier alleen een zakelijke betrokkenheid bij ADO Den Haag. De gemeente treedt op als verhuurder van het stadion en is in die hoedanigheid een van de 150 schuldeisers van de noodlijdende voetbalclub. Tot een paar jaar geleden was de rol van het Haagse stadsbestuur groter, omdat de gemeente over het gouden aandeel beschikte. Dat aandeel eiste de gemeente nadat het stadsbestuur in 2009 ADO van een faillissement redde. Maar toenmalig D66-wethouder Tom de Bruijn gaf dit prioriteitsaandeel in 2017 terug, omdat het volgens hem in de praktijk veel te weinig invloed gaf op de financiële handel en wandel van de club.