Strandgeur en -geluiden: dit is de nieuwe beachtram naar Scheveningen

Van buiten is het duidelijk dat de beachtram richting Scheveningen gaat en ook binnen ademt het strand, letterlijk. Want naast vrolijke stickers, QR-codes naar een Spotify zomerhitlijst en strandgeluiden, worden reizigers verrast met een heuse strandgeur, laat HTM weten.

De beachtram rijdt vanaf donderdag op de route van tram 1. Het is een 'belevingstram' waarmee HTM wil laten zien dat het leuk is om met bus of tram te reizen. 'Een belangrijk doel nu we nog steeds midden in de coronapandemie zitten. We willen onze reizigers en de inwoners en bezoekers een positief gevoel meegeven. En wat is mooier om dat te doen op onze oudste tramlijn 1 die dagelijks reizigers vervoert van en naar Scheveningen.' En dan is deze GTL-tram met het nummer 3126 ook nog ‘jarig’ dit jaar; maar liefst 30 jaar oud.'

Strandexpress

Afgelopen maand reed er al een extra Strandexpress op het traject van lijn 9. Het was een snelle tram die alleen stopte bij de halten Hollands Spoor, Den Haag Centraal, Kurhaus en Zwarte Pad. Nu de zomerdienstregeling is ingegaan rijdt deze Strandexpress niet meer.

Tram 9 rijdt sowieso in de zomer vaker naar Scheveningen, namelijk elke 4 tot 5 minuten.

