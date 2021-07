Virtueel binnenkijken bij buurtgenoten in bibliotheek Bouwlust: ‘Achter iedere deur zit een heel levensverhaal’

In de bibliotheek in Bouwlust is het mogelijk om écht eens, virtueel, binnen te kijken bij bewoners van de wijk. Met het project Achter de voordeur krijg je een virtuele blik achter de voordeur van een aantal wijkbewoners. Doel daarvan is om de sociale cohesie in wijken te verbeteren.

Het project komt uit de koker van Hack the planet, zij waren al bezig met vormen van virtual reality. ‘Wij dachten met een technische bril: wat kunnen we doen? Dus we hebben een virtuele ervaring gemaakt, maar zonder bril’, vertelt Thijs Suijten in Haags Bakkie op Den Haag FM.

‘Achter iedere deur zit een heel levensverhaal. Dat wilden we inzichtelijk maken. Toen hebben we het plan bedacht om mensen een kijkje achter de voordeur te geven.’ Nu is er een installatie gemaakt met vijf deuren en daarachter hangen tv’s. ‘Als je de deur opent gaan de tv’s aan en sta je letterlijk in de woonkamer en hoor je het verhaal van die bewoners. Mensen vertellen gewoon wie ze zijn, maar we hebben ook gevraagd hoe ze hier wonen en wat betekenen ze voor de wijk. En iedereen heeft er een ander verhaal bij.’

‘Ik ben eigenlijk een open boek’

De in Moerwijk wonende Denise deed mee aan het project waardoor je nu ook in haar woonkamer staat. ‘Toen ik werd gevraagd om mee te doen had ik willen zeggen: ik slaap er een nachtje over Maar ik zei gelijk ja. Omdat toen ik vrijwilligerswerk ging doen in de wijk heb ik een groot netwerk opgebouwd en ik kom mensen tegen in de straten van Moerwijk. En op de een of andere manier vertrouwen ze mij heel snel. Ik ken veel mensen, dus het is voor mij niet moeilijk om ze binnen te laten. Ik ben eigenlijk een open boek.’

Mensen inspireren

Het project is volgens beiden een mooie manier op je als mensen open te stellen en je te laten leren kennen. ‘Dat is wat ik wil, je hoeft daar niet bang voor te zijn. Het is juist een manier om, misschien, sneller hulp te krijgen als je het nodig hebt bijvoorbeeld’, vindt Denise. ‘Niet iedereen laat mensen makkelijk binnen, dit is een hele goede manier ervoor.’ Daarbij is er de hoop dat mensen meer voor elkaar zullen klaarstaan. Thijs: ‘Hiermee hopen we mensen te inspireren het meer te doen.’

Achter de voordeur is te bezoeken in Bibliotheek Bouwlust, tijdens de openingstijden van de bibliotheek kan iedereen een kijkje komen nemen in de woonkamers.