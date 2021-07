Bewoners Statenkwartier willen tuintjes rond orac’s: ‘Dat had misschien een deel van de overlast kunnen voorkomen’

In het Statenkwartier zijn eind mei orac’s geplaatst en buurtbewoners willen daar graag containertuintjes omheen hebben, maar dat blijkt niet zo snel geregeld weet buurtbewoner Menno Spaan inmiddels. Nadat hij lange tijd contact heeft met de gemeente schreef hij uiteindelijk namens de buurt een brief naar de wethouder. Zes weken later blijft een antwoord nog uit. ‘Het blijkt best ingewikkeld’, zegt Spaan. Een woordvoerder laat weten dat de pilot met containertuintjes is afgerond, maar dat er nog geen besluit is genomen hoe men er mee verder gaat.

Steeds meer buurten in de stad krijgen ondergrondse afvalcontainers. Daardoor moet de straat schoon en opgeruimd blijven, stelt de gemeente. ‘Je krijgt een prachtige brief dat het wordt gedaan om overlast tegen te gaan. Van meeuwen’, vertelt Spaan. ‘Maar dat probleem was er eerder niet in het Statenkwartier.’ Nu is er door bijplaatsingen juist overlast zo ziet hij: ‘Nu gebeurt het wel dat meeuwen zakken openscheuren die naast de containers worden geplaatst. En dat is sneu.’

Nooit problemen met afval in onze wijk in @GemeenteDenHaag. En nu de orac's er zijn zien we dit. Je mag niet bijplaatsen, maar wat je als je een flink stuk met je vuilniszak hebt gewandeld en de bakken zitten vol? Precies, die zet je ernaast. Een draadje over een wijkinitiatief. pic.twitter.com/dc0Y2Zgg21 — Menno Spaan (@MennoSpaan) July 11, 2021

Toen duidelijk werd dat er orac’s zouden komen wilde men ook containertuintjes. ‘Dat had misschien een deel van de overlast direct kunnen voorkomen’, legt Spaan uit. ‘We hebben wethouder Bredemeijer aangeschreven voor deze containertuintjes, maar een andere wethouder (Van Tongeren, red) zou reageren en daar hebben we niks van gehoord.’

Ik werk meer dan twintig jaar voor gemeenten op alle niveaus en ik wil graag vertouwen houden in de mensen daar. Maar het gaat gewoon niet lukken vrees ik. Onze laatste stap was een brief aan @bredemeijer

We hebben nog geen reactie. Na zes weken. pic.twitter.com/gJdxbrbSon — Menno Spaan (@MennoSpaan) July 11, 2021

Het plaatsen van containertuintjes is onderdeel van een pilot die liep tot juni 2021, er is nog geen besluit genomen hoe er verder mee wordt gegaan. ‘Ik ben zeer enthousiast over deze tuintjes, die de buurt mooier en groener maken. We voorkomen zo dat mensen hun afval naast in plaats van in de container plaatsen wat tot veel ergernis en overlast leidt’, zegt wethouder Van Tongeren. ‘Na de zomer wil ik graag in overleg met de gemeenteraad kijken hoe de pilot kan worden omgezet in een vaste nieuwe aanpak. Dit zou bijvoorbeeld bij de behandeling van de begroting een onderwerp kunnen zijn.’

‘Maar op de Regentesselaan zijn ze ook al eerder geplaatst. Dus er is al ervaring mee opgedaan. Wat is er nog meer te onderzoeken?’, vraagt Spaan zich af. ‘Er zijn hier enthousiaste bewoners die het willen bereid zijn om de tuintjes te onderhouden, zeg dat dan toe.’

Beeld: Menno Spaan

