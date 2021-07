Kind dat in Haagse Trekvliet viel overleden in ziekenhuis

Eigenaar Café ’t Hoekje in Laakkwartier zet na coronaperiode zaak te koop: ‘Het is pure pech’

Een groene parasol staat klaar op het terras, er klinkt Hollandse muziek en binnen is John Tuunter woensdagmiddag druk bezig om zijn café weer klaar te maken voor een nieuwe dag met klanten. Toch zal hij dat niet meer zo lang doen als hij gepland had. Waar hij in 2019 besloot het café te kopen en er tot zijn pensioen te werken heeft hij nu, samen met zijn vrouw Roos, besloten om het café te verkopen. De coronaperiode heeft ertoe geleid dat de ondernemer in Laakkwartier dit besluit nam. ‘Het is zoals het is’, zegt hij nuchter. Door de speakers klinkt muziek: ’t is moeilijk bescheiden te blijven.

De lockdowns in de afgelopen coronaperiode zorgde ervoor dat het café aan het Lorentzplein lange tijd gedwongen gesloten was, dat werd een tijd waarin de rekeningen zich opstapelden, hij zelf niet naar de tandarts kon gaan en cliënt werd bij de voedselbank. Hoewel hij zegt dat het goed gaat en hij zeker geen zielig verhaal wil vertellen doet het hem wel wat: ‘We zijn in april weer opa en oma geworden en we konden nieteens een tientje uitgeven. Maar de kinderen zeggen dan: dat begrijpen we toch. Maar het voelt niet lekker.’

Al met al is er nu besloten de kroeg te gaan verkopen. Tuunter benadrukt meermaals dat het een weloverwogen keuze is om dit te doen. ‘Als ik nog in de 40 was geweest had ik wel door gekund: anderhalf/ twee jaar werken en weer verdienen. Maar ik ben al 61.’ In die twee jaar zouden de achterstallige rekeningen zijn betaald en kon hij weer echt gaan verdienen met zijn café, maar het loopt anders.

Tekst gaat verder onder foto.

Winst naar achterstallige rekeningen

Zijn zaak is alweer een tijdje open, maar het gewenste echt verdienen zit er nog niet in: de winst gaat op aan achterstallige rekeningen. ‘Als je weer opengaat moet je dat inlopen.’ Wat overblijft na een dag werken gaat naar de achterstallige rekeningen, dus er is geen probleem om schulden in te lossen. ‘Maar dan moeten we niet opnieuw dichtgaan. Maar dat verwacht ik ook niet.’

Om zijn café te kunnen openen heeft hij ook geld moeten lenen. ‘Je moet toch de voorraad weer aanvullen’, zo legt hij uit. De vaste klanten kwamen en komen gelukkig weer naar zijn café. Die vaste klanten zal hij straks ook gaan missen. ‘Ze zijn er zes dagen per week, ze zijn onderdeel van je leven. Die sociale contacten gaan we missen: privé en zakelijk lopen toch door elkaar.’

Benefiet voor Bennie

Hoewel het door corona een lastige periode is geweest blijft het café zich inzetten voor anderen. Op de bar prijkt een flyer waarop uitleg staat voor het benefiet wat voor de zieke Bennie wordt georganiseerd. Het 9-jarige jongetje werd ineens heel ziek door een hersentumor en er is een crowdfunding gestart zodat hij naar Amerika kan voor een experimenteel medicijn. ‘Zo zijn wij’, zegt John. ‘Als je kunt helpen dan doe je dat toch? En het is ook niet zo dat zo’n dag mij verder in de problemen brengt.’ De benefietdag is door de coronamaatregelen wel verplaatst en zal in september zijn.

‘Het is pure pech’

In mei van 2019 werd Tuunter -stukadoor van beroep, voormalig buschauffeur en eigenaar van een kringloopwinkel- eigenaar van het Hollandse café aan het Lorentzplein. Een café waar hij zelf als klant al kwam ‘met mijn vrouw samen’. ‘We hadden voor ogen om een kroeg over te nemen en wat te verdienen om zo wat meer geld te hebben als ik met pensioen ga. Dat is ons door corona afgenomen. Het is pure pech.’

Nu werkt John, naast dat hij achter de bar staat, in de overledenenzorg. ‘Daar kon ik zo aan de slag.’ Het zorgt voor forse werkweken. ‘Ik sta 80 uur per week in de kroeg en dan nog een baan ernaast. Het is zwaar, maar ik moet toch wat: ik wil toch naar de tandarts.’

Tekst gaat verder onder foto.

Kroeg in de verkoop

Het verkopen van zijn kroeg communiceert hij via onder meer Facebook Marketplace. ‘Mensen praten met elkaar en dat wordt echt wel doorgebriefd’, zegt hij vol goede moed. Wel is er voor Tuunter de stevige wens dat het een bruin café zal blijven. ‘Het is een van de laatste Hollandse kroegen in Laakkwartier, dus dat is wel de wens.’

Het liefst verkoopt hij zijn café aan iemand uit de buurt die ervoor zorgt dat het een plek blijft voor zijn vaste klanten. ‘Mensen die hier komen kennen elkaar al jaren, het is een gezellige Hollandse kroeg.’ Dat beeld van de vaste klant wordt bevestigd wanneer een klant vertrekt met de woorden: ‘Ik zie je vrijdag weer’.

Uiteindelijk wil hij de kroeg verkopen zodat de achterstallige rekeningen afbetaald kunnen worden en hij zelf weer door kan, met zijn baan als verzorger van overledenen. ‘We gaan iedereen missen, maar we blijven komen voor een drankje en het darten.’