Eigenaar Café ’t Hoekje in Laakkwartier zet na coronaperiode zaak te koop: ‘Het is pure pech’

Kind dat in Haagse Trekvliet viel overleden in ziekenhuis

Meer in

Het kind dat dinsdag in de Haagse Trekvliet viel, is woensdagavond overleden. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep West dat uit onderzoek is gebleken dat het kind door een noodlottig ongeval in het water is gevallen. Meer informatie, zoals de leeftijd van het kind, wil de zegsvrouw niet prijsgeven.

De politie meldde dinsdag al dat het kind vermist raakte en vervolgens in het water terecht is gekomen. Het kind werd uit het water gered, op de kade gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.