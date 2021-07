Kind dat in Haagse Trekvliet viel overleden in ziekenhuis

Moerwijk krijgt eigen pop-up bibliotheek

Het is een langgekoesterde wens van buurtbewoners in Moerwijk: een eigen bibliotheek. Die gaat er nu eindelijk komen. Op de Twickelstraat 120 komt voor drie jaar een pop-up bibliotheek. De bieb gaat in het najaar open.

De bibliotheek komt in het pand van Vestia, waar ook sociale huurwoningen en een woonzorgcentrum van HWW Zorg zitten Maar liefst 180 vierkante meter is beschikbaar voor boeken.

Nu moeten Moerwijkers nog meer dan twee kilometer lopen voor de dichtstbijzijnde bibliotheek. Daarom wilde de wijk graag een eigen bieb. 'Moerwijk kent een hoge werkloosheid en laaggeletterdheid, en daarmee samenhangede leesvaardigheid. Veel inwoners ontbreekt het aan digitale vaardigheden en middelen en er is weinig sociale cohesie', schrijft de Bibliotheek Den Haag.

Huiswerk maken, boeken lezen en workshops

De bieb moet een plek worden waar kinderen naartoe kunnen gaan om huiswerk te maken, boeken te lezen of met hun spreekbeurt of werkstuk geholpen te worden. Ook moet het een plek worden waar ouderen bij elkaar komen, mensen Nederlands leren en kan het een plek voor inspiratie zijn, door er workshops en masterclasses te geven.

Bibliotheek Den Haag wil het liefst één wijkbibliotheek per gebied van zo'n 30.000 inwoners. 'De sluiting van de bibliotheken vanwege de coronamaatregelen heeft nog eens heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk de bibliotheek is voor de mensen in de stad en hoe intensief zij gebruikmaken van de diensten van de bibliotheek. De studieplekken, taallessen en andere ontmoetingen werden enorm gemist.'

Inrichting en programmering

De pop-up bieb in Moerwijk gaat in het najaar open. In overleg met buurtbewoners, de wijkmanager, HWW Zorg en andere betrokken wordt nu overlegd over de inrichting en de programmering.

Alle ervaringen van de pop-up locatie worden uiteindelijk gebruikt voor een permanente vestiging van de bieb. 'Daarvoor ziet het college kansen rondom de ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest.'

LEES OOK: Moerwijk wil oude pannenkoekboerderij weer het centrum van de buurt maken