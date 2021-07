Raadslid vindt strandtram Bikinilijn niet kunnen: ‘Het is seksisme en ouderwets’

‘Dit is geen grapje, mannen’, schrijft GroenLinks-raadslid Marielle Vavier over de nieuwe HTM-tram genaamd ‘Bikinilijn’. Tram 1 richting Scheveningen is deze zomer omgetoverd tot beachtram, bedoeld om meer mensen over te halen met het openbaar vervoer naar het strand te gaan.

De naam van de tram schiet bij het raadslid in het verkeerde keelgat: 'Het is regelrecht seksisme en niet van deze tijd. Niet oké en ouderwets. Ga eens met je tijd mee HTM', schrijft Vavier op Twitter .

Vavier voelt meer wat voor de naam 'Vloedlijn'. 'Bikinilijn verwijst naar de schaamstreek van vrouwen' en dat vindt ze echt niet kunnen.

Strandgeluid én -geur

HTM laat in een reactie weten niemand te willen kwetsen. 'Onze beachtram is vrolijk bedoeld en zit vol met woordgrappen, waarvan dit er een is', laat de woordvoerder weten.

Naast de grapjes heeft de tram binnen ook strandgeluiden en een heuse zeegeur om reizigers alvast in de sfeer van de kust te brengen. De tram werd woensdag onthuld.

Het idee van de tram kwam van trambestuurder Nathalie Storm: 'Om te zorgen dat mensen tijdens het meereizen vrolijk worden en met een goed gevoel uitstappen richting huis, werk of school. Als de tram komt aanrijden moet je al kunnen zien dat het een vrolijke tram is.'

De tweet van Vavier roept weer wat hilariteit op onder andere raadsleden:

Petitie voor een Rapido-in-je-strakke-speedo-tram. https://t.co/3Ubs7Y68qw — Janneke Holman (@JannekeHolman) July 22, 2021