ADO Den Haag krijgt lening van de gemeente

Het stadsbestuur reikt ADO Den Haag de helpende hand. De noodlijdende voetbalclub krijgt van de gemeente een overbruggingskrediet. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vrijdag bekendgemaakt, meldt mediapartner Omroep West. De lening is bedoeld om ADO extra tijd te geven om een koper te vinden en een faillissement af te wenden.

ADO Den Haag staat op het randje van een faillissement. De Chinese eigenaar heeft de club in de etalage gezet, maar is er tot nu toe niet uitgekomen met potentiële kopers. Ondertussen wordt de financiële situatie van ADO steeds penibeler en heeft de rechter een herstructureringsdeskundige aangesteld die moet proberen een acuut faillissement te voorkomen. Om de voetbalclub wat lucht te geven heeft het college besloten een overbruggingskrediet te verstrekken. Het zou gaan om een krediet van 500.000 euro. Het is een besluit dat het college zelf kan nemen, de gemeenteraad hoeft hier niet mee in te stemmen, aldus Omroep West .

'Vanaf juni heeft de gemeente een aantal gesprekken gevoerd met de herstructureringsdeskundige en de directie van ADO over de financiële situatie bij ADO', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. 'Deze gespreken hebben ertoe geleid dat de gemeente mogelijkheden ziet om – onder strikte en marktconforme condities – een kredietfaciliteit aan te bieden waarmee ADO naar verwachting ruimte en tijd krijgt om een nieuwe eigenaar te vinden.'

Daadkracht

De lening is opvallend, want de meeste partijen in de Haagse gemeenteraad zien niets in het opnieuw geven van gemeenschapsgeld aan ADO. 'Laat de Chinese eigenaar de financiële problemen zelf oplossen. Dat doen we niet met belastinggeld', zei bijvoorbeeld Maarten De Vuyst van GroenLinks. Alleen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV willen dat het stadsbestuur 'meer daadkracht toont'. De partijen vinden dat de gemeente, die verhuurder van het stadion is, de huur moet verlagen om daarmee belangstellende kopers over de streep te trekken. Hart voor Den Haag heeft de gemeenteraad teruggeroepen van vakantie om hier volgende week woensdag een spoeddebat over te voeren.

Maar het college benadrukt dat ADO belangrijk is. 'ADO vervult een sportieve en maatschappelijke functie in de stad', staat in de brief. 'Daarnaast heeft de gemeente een zakelijk belang bij de voortzetting van de huurrelatie inzake het stadion. De gemeente is geruime tijd eigenaar van het stadion, het hoofdgebouw inclusief de commerciële ruimten en de verschillende parkeerterreinen en heeft sinds het seizoen 2020/2021 ervoor gezorgd dat ADO in staat is om weer op een natuurgrasmat hun wedstrijden te spelen. Derhalve is het van belang dat de gemeente een kredietfaciliteit beschikbaar stelt die kan bijdragen aan het voortbestaan van ADO.'

Betaald voetbal

Het krediet loopt tot en met 31 augustus 2021 en dat geeft ADO de tijd om uiterlijk per die datum een nieuwe aandeelhouder te vinden. Deze termijn past volgens het college binnen de begrotingsgoedkeuringsprocedure bij de licentiecommissie van de voetbalvond KNVB. Dat is belangrijk want als ADO zijn licentie verliest, mag het geen betaald voetbal spelen.

United Vansen (UVS), de Chinese eigenaar, wil zijn aandelen verkopen, maar heeft tot nu toe geen deal kunnen sluiten met een aantal potentiele kopers. Ondertussen is UVS zijn financiële verplichtingen niet nagekomen en heeft het de club met een grote schuldenlast opgezadeld. Als er niets gebeurt, moet de club vrijwel zeker het faillissement aanvragen. Om dit te voorkomen heeft de Haagse rechtbank eind mei herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger aangesteld. Hij probeert de zaken tot een goed einde te brengen. Om hem ruimte te geven, heeft de rechter alle schulden tijdelijk bevroren. Deze zogeheten afkoelingsperiode duurt tot 1 augustus.