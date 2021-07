Oh, oh, Tokyo: Den Haag Topsport volgt Haagse atleten tijdens de Spelen

Anne Mulder voorgedragen als lijsttrekker VVD: ‘Hij houdt van de stad’

Anne Mulder is voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker voor de VVD in Den Haag. Mulder is sinds afgelopen september wethouder. Hij volgde Boudewijn Revis op.

'Ik vind het een enorme eer om voorgedragen te worden. Juist in de rol van lijsttrekker van de club waar ik me thuis voel kan ik van dienst zijn voor de stad', zegt hij in een reactie.

Mulder heeft in Den Haag de portefeuille Financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen. Eerder zat hij tien jaar in de Tweede Kamer, was tussen 2002 en 2010 gemeenteraadslid en vanaf 2006 fractievoorzitter van de Haagse VVD. Ook diende hij als soldaat in Dutchbat III, hij ging toen vrijwillig naar Screbrenica.

De lijsttrekker heeft nog een hoop plannen voor de stad. 'Er is nog een hoop te doen. Denk aan het economisch herstelplan om Den Haag sterker uit de coronacrisis te laten komen, de groei van de stad met de juiste balans tussen bouwen van huizen, de juiste voorzieningen en het zorgen voor groen. Denk aan veiligheid en het aanpakken van overlast.'

Wethouder @a_mulder (VVD) gaat tijdens het zomerreces nadenken of hij lijsttrekker wil worden namens de @VVDDenHaag. "Ik ga in de zomer nadenken over mijn politieke toekomst", zegt hij in Spuigasten op @DenHaagFM. In september wordt de lijsttrekker bekendgemaakt. pic.twitter.com/SRj1oYrFWL — Spuigasten (@spuigasten) July 3, 2021



'Hij houdt van de stad'

De VVD over de keuze voor Mulder: 'Met Anne hebben we een stevige, ervaren en oplossingsgerichte lijsttrekker in huis. Hij houdt van de stad. Hij luistert naar de inwoners van Den Haag, kijkt wat nodig is, heeft ideeën, maakt afwegingen en durft beslissingen te nemen. Dat is precies wat Den Haag nodig heeft. Hij zal er samen met de toekomstige fractie en de leden van onze partij zijn vóór de inwoners van onze geliefde stad', aldus voorzitter Petra Ginjaar.

Op maandag 6 september aanstaande besluiten de leden van de Haagse VVD tijdens de ledenvergadering definitief wie de lijsttrekker wordt. Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

