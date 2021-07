Mondkapjes weer verplicht in HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis voert vanaf maandag 26 juli weer mondkapjesplicht in. Dat heeft het ziekenhuis vrijdag bekendgemaakt. ‘We voeren de maatregel in omdat het niet altijd mogelijk is anderhalve meter afstand van anderen te houden’, schrijft het ziekenhuis.

Vorige week werden de maatregelen in zowel het HagaZiekenhuis als HMC strenger . Zo stonden er weer screeningsmedewerkers bij de ingang van het HagaZiekenhuis en droeg het personeel al wel weer een mondkapje.

HMC voerde vorige week meteen de mondkapjesplicht weer in vanwege het oplopende aantal besmettingen.