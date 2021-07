Oh, oh, Tokyo: Den Haag Topsport volgt Haagse atleten tijdens de Spelen

De Olympische Zomerspelen in Tokyo gaan vandaag van start en Den Haag Topsport volgt onder de noemer Oh, Oh, Tokyo tot 8 augustus de prestaties van alle Haagse atleten. De sporters die zij volgen zijn hier geboren en getogen, wonen in de stad of sporten op een Haagse locatie.

‘Wij hebben echt de focus op onze Haagse atleten’, vertelt Marinda van Cappelle van Den Haag Topsport, onderdeel van de gemeente Den Haag. Gedurende de Spelen zijn op de social mediakanalen van Den Haag Topsport updates te vinden over de Haagse atleten en wanneer ze aan de bak gaan. ‘Hopelijk kunnen we ook overal livestreams aan hangen.’

Op Twitter zijn de sporters inmiddels kort geïntroduceerd, daarnaast zijn er ook drie podcastafleveringen met langere interviews met vier sporters. In de eerste aflevering komt de Haagse windsurfer Kiran Badloe aan bod. In andere afleveringen zijn beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen en windsurfster Lilian de Geus te gast.

Tekst gaat verder onder Soundcloud.

Olympic Festival

Daarnaast worden de Spelen ook aangepakt om Den Haag aan het sporten te krijgen. Daarvoor is er het Olympic Festival op het strand van Scheveningen waar je allerlei sporten kan doen én op grote schermen kan kijken naar de Spelen in Tokyo.

Op het festival is er dagelijks plek voor 7500 bezoekers, een toegangskaart kost 13,50 euro. Vanwege de coronamaatregelen moeten mensen anderhalve meter afstand houden en ook de hygiënemaatregelen gelden er.

Ook worden de atleten na hun wedstrijd onthaald op Scheveningen, ze moeten na hun wedstrijd Japan meteen weer verlaten.

Tekst gaat verder onder foto.

Tokyo In Town

Op acht locaties in zeven stadsdelen zal onder de noemer Tokyo In Town aandacht zijn voor sport: op verschillende locaties kan er gesport worden onder leiding van de nationale sportenbonden. Denk daarbij aan freerunnen, handboogschieten, break dancen en clinics handbal. De activiteiten in de stad zijn gratis. ‘Vanuit NOC*NSF komen er ook TeamNL-atleten naar die locaties.’ Dan is het ook mogelijk op de foto te gaan en een Meet & Greet mee te maken.

Locaties

26 & 27 juli – Krajicek Playground Bokkefort

28 juli – Playground Baambruggestraat

29 juli – Playground Baambruggestraat & Krajicek Playground Vermeerpark

30 juli – Krajicek Playground Vermeerpark

2 aug – Haagse Sporttuin Duindorp

3 aug – Haagse Sporttuin Duindorp & Sportcomplex Steenwijklaan / Het Eibernest

4 aug – Sportcomplex Steenwijklaan / Het Eibernest

5 aug – Sportcomplex Steenwijklaan / Het Eibernest & Krajicek Playground Lipa

6 aug – Krajicek Playground Lipa & Zuiderpark

7 & 8 aug – Zuiderpark

Tekst gaat verder onder foto.

Haagse Olympiërs, gevolgd door Den Haag Topsport

Beachvolleybal

Sanne Keizer

Madelein Meppelink

Robert Meeuwsen

Alexander Brouwer

Katja Stam

Raïsa Schoon

Zeilen

Lilian de Geus (RS:X-windsurf)

Kiran Badloe (RS:X-windsurf)

Lobke Berkhout (470 vrouwen, koppel)

Afrodite Zegers (470 vrouwen, koppel)

Annemiek Bekkering (49erFX, koppel)

Annette Duetz (49erFX, koppel)

Pim van Vugt (49erFX, koppel)

Bart Lambriex (49erFX, koppel)

Nicholas Heiner (Finn)

Marit Bouwmeester(Laser Radial)

Hockey

Seve van Ass

Eva de Goede

Voetbal

Lineth Beerensteyn

Atletiek

Tony van Diepen (800m & 4 x 400 m relay)

Terrence Agard (4 x 400 m relay)

Solomon Bockarie (4 x 100 m relay)

Khalid Choukoud (Marathon)

Taekwondo

Dina Pouryounes

Badminton

Mark Caljouw

Skateboarden

Roos Zwetsloot

Keet Oldenbeuving

Candy Jacobs (Kan door een coronabesmetting

Beeld: Den Haag Topsport

LEES OOK: