Winkels, huizen en deel Tweede Kamer aan Lange Poten ontruimd vanwege gaslek

Een aantal winkels en huizen aan de Lange Poten is vrijdagochtend ontruimd vanwege een gaslek. Ook zijn mensen in een klein deel van de Tweede Kamer geëvacueerd. Meldt mediapartner Omroep West.

Het gaslek is onder de grond en daarom zijn medewerkers van netbeheerder Stedin aan het graven om het probleem te kunnen verhelpen. De brandweer verricht ondertussen metingen in de omgeving. Over de oorzaak van het gaslek is niets bekend, aldus Omroep West .

De straat is met linten afgezet. Hoe lang dat nog gaat duren, kon een woordvoerster van de brandweer niet zeggen.