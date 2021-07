Op vakantie met wethouder Hilbert Bredemeijer: Geen Toscane, maar Texel mét dakkoffer

Niet naar zijn geliefde Toscane deze zomer, maar wel naar Texel en Schoorl. Wethouder Hilbert Bredemeijer blijft in Nederland in de zomervakantie. Voor hem duurt dat nog even, er moet eerst nog gewerkt worden tijdens het Olympic Festival op Scheveningen.

In onze zomerserie 'Op vakantie met de wethouder' praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland?

Bredemeijer moet nog wel even geduld hebben voor hij van z'n vakantie kan genieten: 'Ik moet nog een paar weken doorwerken, wel op een iets rustiger tempo want de kinderen hebben al wel vakantie. Ondanks het politieke reces draait alles hier gewoon door. Er zijn geen vergaderingen maar de stad draait gewoon door. Daarom zijn er altijd wel wethouders aan het werk in de zomer.'

Pas aan het eind van de zomer kan de sportwethouder van Den Haag op vakantie. 'We hebben op Scheveningen hét thuisblijfevenement van de Spelen, het Olympic Festival. Dus dat is een belangrijk onderdeel van mijn vakantie. Daarna ga ik pas zelf op vakantie.'

Dakkoffer en fietsendrager

'Normaal gaan we naar Toscane, de plek in Europa waar ik het allerliefst kom. Daar staat dan de hele dag de barbecue aan en er is een zwembad. Dat is mijn ideale vakantie met de kinderen. Dat proberen we nu een beetje na te bootsen in Nederland.'

'De auto moet vol, fietsen achterop, dakkoffer erop en rijden. Die dakkoffer heb ik sinds kort, daar ben ik ook heel trots op. Nu is het burgerlijke leven echt begonnen. Als je een dakkoffer hebt en een fietsendrager…mijn God, haha.'

Tweede thuis Zeeland

Eigenlijk gaat Bredemeijer niet zo vaak op vakantie in Nederland, maar voor Zeeland maakt hij een uitzondering. 'Ik kom er al van jongs af aan. Mijn ouders hebben een huis in Zoutelande. Het is een beetje mijn tweede huis.'

Zeeland is ook de plek waar de familie elkaar weer ziet. 'We gaan dit weekend ook, want daar zijn dan een broer en zus van mij.' Dat is een traditie die hij aan zijn kinderen wil meegeven: 'probeer familie te ontmoeten in de vakantie'.

Ik heb hier en daar wel eens het gevoel te kort te schieten en dat is een vervelend gevoel

Familie is voor Bredemeijer heel belangrijk. 'Ik ben zelf opgegroeid met: vakantie is echt voor het gezin. We hadden wel vriendjes en vriendinnetjes op de camping, maar de hoogtepunten waren samen, zoals eten of een wandeling.' Met zijn drukke baan als wethouder koestert hij zulke momenten met zijn eigen gezin. 'Doordeweeks ben ik eigenlijk nooit thuis en de weekends loopt ook nog wel wat vol. Dus echt die vakantie zijn zo belangrijk. Dan vind ik ook echt dat je er alles aan moet doen om er compleet te zien. Dus dan gaat social media uit en alle focus op het gezin. Ik heb hier en daar wel eens het gevoel te kort te schieten en dat is een vervelend gevoel.'

Olympic Festival

Maar voordat er tijd is voor elkaar, moet Bredemeijer eest nog aan de bak, zoals bij het Olympic Festival dat vrijdag geopend is. Op het strand van Scheveningen kan je daar de wedstrijden van de Spelen in Tokyo kijken en zelf ook sporten uitproberen. 'Daar heeft mijn dochter vijf jaar geleden voor het eerst een hockeystick vastgehouden en nu zit ze op hockey. Je kunt er echt kennismaken met de sporten.'

Daarnaast het het Olympic Festival dé plek waar de sporters die een medaille hebben gewonnen worden gehuldigd, wat normaal altijd in het Holland Heineken House gebeurt. Ze moeten binnen 48 uur Japan verlaten, dus vertrekken ze meteen naar Scheveningen. 'Inclusief jetlag komen ze naar ons toe.'

Bredemeijer heeft er helemaal zin in, zelfs als hij een keer om 5 uur 's ochtends op het strand is om naar de zeilwedstijden te kijken. 'Ontbijtje op het strand, dat is toch prachtig!'

Tour de France in Den Haag

Ondertussen is de wethouder druk bezig om in 2024 of 2025 de start van de Tour de France naar Den Haag en Rotterdam te halen samen met zijn Rotterdamse collega wethouder. Onlangs waren ze daarvoor met de twee burgemeesters in Parijs. 'Het is gi-gantisch wat dat zou betekenen voor onze stad. De grote start van de hele Tour de France, dat zijn drie etappes.'

De wethouder ziet het al helemaal voor zich: 'Al die dagen draait het dan om de wielersport, en ook al die weken en jaren er aan voorafgaand. Want we willen daar een heel groot programma van maken, met scholen die met de fiets in aanraking komen. We zijn al wel een fietsstad, maar er zijn ook nog steeds veel kinderen, en volwassenen, die nog nooit op de fiets gezeten hebben en die er ook niet mee in aanraking komen. Als je kijkt naar fietsexamens, dan moet er voor veel schoolklassen nog steeds fietsen geregeld worden omdat kinderen zelf geen fiets hebben. Dat kan allemaal beter, ik hoop dat de Tour daar aan kan bijdragen.'

Als het lukt op de Grand Depart in Den Haag en Rotterdam te organiseren, hoopt Bredemeijer tegen die tijd nog wel sportwethouder te zijn, volgend jaar maart zijn de verkiezingen. 'Ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, zorg ervoor dat ik dan nog wethouder ben', lacht hij.

Lijsttrekker CDA

Voor het CDA in Den Haag is Bredemeijer de lijsttrekker . Hij wil vooral iets doen aan meer saamhorigheid in de stad. 'Heel veel problemen in de stad worden veroorzaakt doordat we totaal langs elkaar heen leven.' Volgens Bredemeijer wonen er te veel mensen in een te klein gebied. 'Daar krijg je korte lontjes van en geen saamhorigheid. Het is gewoon onwijs druk.'

Volgens hem moet je goed kijken waar je kunt bouwen en eventueel kunt groeien voor de behoeften die er zijn. Starters en jonge gezinnen kunnen heel moeilijk in deze stad blijven, dat is niet te betalen. Het aanbod is er gewoon niet.' Terwijl Bredemeijer juist die groep zou willen behouden voor de stad. 'Ik zou willen zeggen: blijf alsjeblieft in Den Haag, dat is wat we willen. Er zijn te veel passanten, die zijn hier voor korte tijd en niet voor het juiste doel. Wat mij betreft maken we daar een verschil.'

Spuigasten met Hilbert Bredemeijer over de groei van Den Haag