Beste Covers van 2021 in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de tweede van vier Zomerspecials met de beste Covers van 2021 (tot nu toe).

In vier Zomerspecials hoor je de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in thema’s als zomer, covers, Haags en best of. Elk uur begint met een Golden Earring-klassieker.

Het fijne van covers is dat het een combinatie is van bekend en nieuw. Je herkent de song, kan het vaak al meezingen, maar toch is de uitvoering anders. In het beste geval geeft een artiest zijn eigen draai aan een klassieker, waardoor je de song als compositie meer gaat waarderen. In deze twee uur durende special ga je onder meer horen: ‘It’s a sin’ door Years & Years, ‘Time after time’ door Sam Smith, een Rag ’n Bone-song door Rob Dekay, Son Mieux die een IJslands Songfestivallied doet, The Kik die Madness vertaalt, Little Richard gecoverd door Bruno Mars & Anderson Paak, de Zweedse zussen van First Aid Kit met drie Leonard Cohen-klassiekers, Fleetwood Mac in het Frans (Allison Russell), The Beatles gezongen door The Black Pumas en een 80-jarige Tom Jones die een lied zingt van een andere 80-jarige (Bob Dylan). En nog veel meer.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).