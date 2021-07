Henk en Loekie stoppen na 40 jaar met Grijspaardt Lijsten: ‘Ook Barney en Dick Advocaat willen gezellig schilderijtje’

Na veertig jaar met hart en ziel in hun lijstenmakerij aan de Zuiderparklaan te hebben gemaakt gaan Henk (65) en Loekie Grijspaardt (63) dit jaar met pensioen. Het is mooi geweest.

Van Paul van Gorcum, tot Dick Advocaat, Barney en spelers van ADO Den Haag. Tout bekend Den Haag wist Grijspaardt Lijsten van Henk en Loekie te vinden voor het inlijsten van foto’s en posters. ‘Die willen ook een gezellig schilderijtje aan de wand’, vertelt Loekie vanaf hun vakantieadres.

Ze hebben even twee weken vrij en dan begint maandag de ‘pensioenverkoop’ zoals ze het zelf noemen. ‘We willen mensen nog even gelegenheid geven voor de laatste ronde’, zegt Henk.

Limburg, Friesland en zelfs Parijs

Want in al die jaren heeft het echtpaar een flinke waslijst aan vaste klanten opgebouwd. Niet alleen mensen uit de omgeving weten de winkel te vinden. ‘Ook mensen die zijn verhuisd naar Friesland en Limburg. Die wachten dan met een aankoop tot ze hier weer langskomen. We hebben zelfs een klant uit Parijs’, zegt Loekie.

Dat ze een paar keer meededen met een lijstenmakenwedstrijd en de eerste prijs wonnen heeft erg geholpen. ‘Dat heeft veel klandizie opgeleverd, het heeft ons goed gedaan’, vertelt Henk.

Maar het begon allemaal toen Henk en Loekie net 20 waren. ‘We hadden nog niet zoveel plannen. En we vonden de lijstenwereld heel leuk’, zegt Loekie, wier vader een lijstenfabriek had. En dat samenwerken gaat prima. ‘Hij is heel handig, ik ben de creativiteit. Ik doe de winkel en hij het atelier. We werken samen maar zitten niet op elkaars lip.’

Het leukste aan hun vak vinden ze de uitdaging om te te komen tot een bepaald resultaat. ‘De klant tevreden maken, maar ook een leuke combinatie uitzoeken qua kleur en vorm.’ En het moet verantwoord, vindt Loekie. ‘Als iemand een gifgroene lijst wil om een foto van iemand die is overleden. Dat vind je nu leuk, maar over vijf naar nog steeds?’

Soms denk je, getver wil je dat aan de wand

Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen smaak. Loekie: ‘Soms denk je, getver wil je dat aan de wand? Maar mensen zijn altijd blij als ze het komen ophalen.’ Er komen ook klanten met bijzondere opdrachten, zoals het inlijsten van een krokodil en een antiek schip in een vloerplaat.

Keuze uit 2.000 modellen

Er is de afgelopen veertig jaar veel veranderd, zegt Henk. ‘We begonnen heel standaard met een wit, bruin of zwart lijstje en een passe partout in crème of wit. We hadden toen 50 modellen aan de muur, nu 2.000.’

Op de vraag of ze de zaak ooit zat zijn geweest zeggen ze in koor: ‘Nee, nooit.’ Henk: ‘We werken wel met z’n tweeën, maar in twee panden. We zijn overdag gescheiden van elkaar. Dan kunnen we het wel volhouden’, lacht hij.

Pensioen

Eigenlijk wilden ze vijf jaar geleden al stoppen maar toen vonden ze het nog te leuk. ‘Nu zijn we op een leeftijd dat als je nog wat leuks kan doen terwijl je samen gezond bent. Dus we wilden niet nog tien jaar wachten.’

Henk en Loekie vinden het ook wel jammer om te stoppen. ‘Een goed bedrijf moet sluiten is zonde. Maar je moet toch een keer. Je moet je geld ook een keer kunnen opmaken.’

Een opvolger voor de zaak hebben ze niet. ‘Het is niet zo’n verjongende branche, er zijn niet zoveel jonge mensen die dat willen. Een winkel is hard werken en veel uren maken’, legt Loekie uit. Henk vertelt dat ze nog wel een poging hadden gewaagd bij hun eigen kinderen, maar die zagen het niet zo zitten.

Zwart gat

Op het zwarte gat zijn ze voorbereid. Ze hebben een vakantiehuisje gekocht in het bos en helemaal stilzitten gaan ze niet doen. Hun zoon neemt de twee panden aan de Zuiderparklaan over voor zijn eigen bedrijf. ‘Daar gaan we ook mee helpen. En we hebben een kleinzoon. Het komt vast goed. We hebben ook altijd maar twee weken vakantie per jaar gehad, dus het mag ook wel’, besluit Loekie.

Wanneer Grijspaardt Lijsten precies dichtgaat weten ze nog niet. ‘Waarschijnlijk in het laatste kwartaal, maar eerst de pensioenverkoop.’