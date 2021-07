Renee vlogt over haar borstkanker: ‘Ik voelde een grote schijf’

Ze is nog maar net 31 jaar en heeft acht tumoren in haar borst. Renee heeft kanker en daar vlogt ze over samen met haar man Sergio. ‘De huisarts belde en zei: het is niet goed.’

Renee, die eigenlijk zangeres en trompettist is, had al een vlog samen met haar man. Zo filmde ze bijvoorbeeld twee jaar geleden de bevallig van haar zoontje. Maar toen kwam die verschrikkelijke diagnose. Ze wilde niet stoppen met vloggen. 'Het is ook een beetje therapie voor mezelf. Je ziet dat er veel mensen op aansluiten en er kracht uit halen. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn', vertelt ze in Haags Bakkie.

Voordat ze de diagnose borstkanker kreeg had Renee ook al de schrik te pakken toen de uitslag van haar uitstrijkje niet goed bleek. 'Mijn zus heeft baarmoederhalskanker gehad, dus toen stortte mijn wereld ook al in. Uiteindelijk is er iets uitgehaald en was ik opgelucht.' Maar niet veel later voelt ze wat in haar borst. 'Ik voelde een grote schijf.'

Slecht nieuws

Omdat ze het niet vertrouwde ging ze naar de huisarts die haar doorstuurde naar het ziekenhuis voor een echo. 'Toen lag ik daar en zag de arts een paar zwarte vlekken opmeten. Hmm, dat is niet goed, dacht ik. Maar is het steeds dezelfde zwarte vlek of zijn het er meerdere?' De arts stuurde haar door naar een mammografie van haar borst en wilde daarna meteen een biopt doen. 'Hij mocht niks zeggen, maar die ziet het natuurlijk gelijk.'

's Avonds werd Renee gebeld door haar huisarts: het was niet goed. 'Hij heeft toen geprobeerd me meteen moed in te spreken: ze kunnen tegenwoordig heel veel, maar ga ervanuit dat je de hele molen krijgt, dat wordt chemo, amputatie. Hij bereidde me gelijk voor.'

Het nieuws hakt erin bij Renee. 'Ik was twee, drie dagen echt van het padje af.' Maar toch stopt ze niet met vloggen. 'Dit hoort nou eenmaal bij het leven. En mensen leven ontzettend met je mee. Dat doet heel goed. Er zijn ook mensen die het hebben gehad en een goed verhaal hebben met: ik ben er nog.'

Haaruitval

Renee pakt overal haar camera erbij, van de chemokuren tot de haaruitval. 'Ik heb gevlogd dat mijn haar er af ging, wat echt wel een groot ding is.' Van de een op de andere dag had Renee borstels vol. 'Dat was heel gek.' Voordat ze de volgende chemo inging wilde ze haar haar eraf halen. 'Ik wil me goed voelen als ik m'n haar er af haal, want dan ben ik sterk en kan ik het aan.'

Ze nam haar zoontje van 2 mee naar de haarwerkstudio. 'Ik heb hem laten helpen met m'n haar afscheren, omdat ik niet wilde dat hij ineens een mama had zonder haar. Ik wilde hem daarin meenemen en er een beetje iets leuks van maken.'

Alles in het teken van kanker

Met of zonder vlog, het hele leven van Sergio en Renee staat nu in het teken van de kanker. 'Het gaat alleen maar daarover. Maar je bent ook beledigd als dat niet zo is', grapt ze. 'Je wilt ook dat mensen vragen hoe het met je gaat. Maar het is ook heel fijn, als je je goed voelt, om even een moment te hebben dat je je weer normaal voelt.' Daarom wil Renee ook die goeie dagen delen.

'Hij zei altijd: "Ik wil niet dat je kort haar hebt hoor, lekker pittig kort daar ben ik niet van." En nu is heel mijn haar er af en heeft hij ineens een kale vrouw.' En daar krijgt ze genoeg complimenten voor. 'Iedereen zegt, je hebt echt het hoofd ervoor. Dan voel ik me wat vrijer om er gewoon mee naar buiten te gaan. Want in de zomer kan het best warm zijn en dan heb ik gewoon niet altijd zin in zo'n pruik.'

Steun

Uiteindelijk hoopt ze dat ook anderen steun hebben aan haar video's. 'Ik krijg via Instagram ook privé berichtjes: goh ik zit twee dagen voor jou of week na jou, ook veel jonge mensen. Veel mensen hebben er mee te maken.'

Renee reageert zoveel mogelijk op de reacties op haar YouTube-kanaal Sergio & Renee. 'En ze kunnen ook met elkaar praten. Dat vind ik gewoon geweldig.'

Zo lang het nog lukt gaat Renee door met filmen. 'Als ik te moe bent doet Sergio het. En we laten ook zijn kant zien, hoe hij erin staat. Dat is heel belangrijk en mag niet vergeten worden.'