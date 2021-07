Afval in brand: bewoners Spoorwijk demonstreren tegen rotzooi in de wijk

In Spoorwijk hebben buurtbewoners zondagavond geprotesteerd tegen het vele afval in hun wijk. ‘Gemeente Den Haag, wij zijn het zat, het afval en het beleid, doe er iets aan’, staat er op spandoeken. De brandweer moest uitrukken om meerdere brandjes te blussen.

In de wijk hebben bewoners al langer veel last van het afval op straat. Vooral naast de ondergrondse afvalcontainers is vaak een enorme zooi. Hoewel dat probleem in de hele stad speelt, is het in sommige buurten erger dan andere, meldt mediapartner Omroep West.

Bewoners willen een structurele oplossing voor het vele afval op straat. Gemeente Den Haag liet eerder weten dat zij de problemen wil aanpakken door extra cameratoezicht en hogere boetes . Niemand raakte zondagavond gewond.