Binck Urban Playground, City Camp Madestein en Zuiderpark Vakantiepark: dit kunnen jongeren doen deze zomer

Wie deze zomer in Den Haag blijft hoeft zich niet te vervelen. Van lasergamen, tot VR-racen, suppen en graffiti les, er is genoeg te doen voor jongeren met Den Haag Inside Out.

‘Met meer dan 50 gratis activiteiten op veel onontdekte plekjes is Den Haag deze zomer de ultieme urban playground. Zo is er Binck Urban Playground, Zuiderpark Vakantiepark 16+ en City-Camp Madestein.

Binck Urban Playground

Jongeren kunnen in de middag en avond los met suppen bij Kompaan, VR Formule 1 racen, skatelesen graffiti workshops, crossfit en bokstrainingen, muziek en zang- en dansworkhops. En naast een openluchtbios bij PIP als grootste knaller: een stormbaan!

City Camp Madestein

Kamperen in kartonnen tenten kan van 18 tot en met 21 augustus bij City Camp Madestein. Elke dag komt er een nieuwe lichting van 75 jongeren. Ze mogen eerst hun eigen kartonnen tent pimpen. Daarnaast zijn er masterclasses zoals boksen met Delano James, Afro-Fushion dansen met Mistura Movement en in de avond chillen en zingen bij het kampvuur met Pat Smith.

De inschrijving begint op 2 augustus via de site van Den Haag Inside Out .

Zuiderpark Vakantiepark

In het Zuiderparktheater worden tijdens Zuiderpark Vakantiepark gratis workshops dans en muziek gegeven en is er een movie night. Het is voor jongeren boven de 16 jaar.

31 juli: Hiphop-, Afro- en Breakdance-workshops door het Haags HipHop Centrum

6 augustus: Workshops rap, dj en beatmaking door JM Fuego, Zefanio, Kevcody, Lee Aron en host Jack Faded.

29 augustus: Movie night met optredens en een special guest.

Corona

Volgens de organisatie wordt Den Haag Inside Out coronaproof gerealiseerd volgens de dan geldende coronamaatregelen. Alle deelnemers moeten zich aan de basismaatregelen houden.